Путин поздравил Си Цзиньпина с 73-летием

Президент РФ посетил Китай в конце мая. Лидеры приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как говорила «Ведомостям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, доцент кафедры востоковедения Анна Киреева, целью визита Путина в Пекин была в первую очередь «сверка часов» и выработка скоординированных позиций по международным вопросам, которые проводят лидеры государств каждый год в ходе встреч.