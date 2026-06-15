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Путин поздравил Си Цзиньпина с 73-летием

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 73-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения», – говорится в тексте.

Путин указал, что КНР под руководством Си добивается «впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене».

Как прошел визит Владимира Путина в Китай

Политика / Международные новости

Российский лидер отметил, что их последняя встреча подтвердила динамику российско-китайских связей. Стороны продолжат конструктивный диалог и совместную работу, заявил Путин.

Президент РФ посетил Китай в конце мая. Лидеры приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как говорила «Ведомостям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, доцент кафедры востоковедения Анна Киреева, целью визита Путина в Пекин была в первую очередь «сверка часов» и выработка скоординированных позиций по международным вопросам, которые проводят лидеры государств каждый год в ходе встреч.

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