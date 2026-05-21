Как прошел визит Владимира Путина в Китай

Как прошел визит Владимира Путина в КитайЛидеры подписали совместное заявление, где оценили ситуации на Ближнем Востоке и Украине
Президент России завершил 20 мая официальный визит в Китай. Прилетел Владимир Путин в Пекин 19 мая. Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В заявлении осуждаются провокации одних ядерных государств в отношении других, говорится о необходимости устранения первопричин украинского кризиса и выражается позиция Китая и России, что военные удары США и Израиля по Ирану подрывают стабильность на Ближнем Востоке.
Зачем потребовалась встреча
Целью визита Путина в Пекин была в первую очередь «сверка часов» и выработка скоординированных позиций по международным вопросам, которые проводят лидеры государств каждый год в ходе встреч, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анна Киреева.
В то же время, продолжает эксперт, российско-китайские и недавние американо-китайские переговоры (президент США Дональд Трамп был с государственным визитом в Китае 13–15 мая. – «Ведомости») не стоит рассматривать как равноценные. Диалог Москвы и Пекина происходит между близкими стратегическими партнерами, у которых совпадают позиции и интересы по многим международным проблемам.
А недавняя встреча китайских и американских делегаций представляла собой попытку стабилизировать взаимодействие между двумя стратегическими конкурентами, которые только недавно смогли уйти от эскалации торговой войны и наконец приступили к хоть сколь-нибудь конструктивным консультациям, отметила Киреева.
Как встречали делегацию из России
Переговорам Путина и Си 20 мая предшествовала церемония встречи на площади перед Домом народных собраний. После краткого приветствия лидеры двух стран поздоровались с членами двух делегаций.
Затем главы государств выслушали гимны двух стран – российский прозвучал под залпы орудий. После этого они прошли вдоль почетного караула и детей, которые приветствовали их на площади. Дети кричали на китайском языке Владимиру Путину: «Добро пожаловать!» Оркестр играл «Подмосковные вечера».
Российская делегация примерно в три раза превосходила по численности китайскую. К примеру, в переговорах в расширенном составе принимали участие 39 человек, в том числе пятеро вице-премьеров, восемь министров, представители администрации президента, крупных компаний, банков и т. д.
О чем говорили на переговорах
Переговоры в Доме народных собраний начались с узкого формата. «Господин президент Путин, мой давний друг, приветствую вас в Китае с официальным визитом», – начал Си. По его словам, отношения между Китаем и Россией выстраиваются на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве – а это вносит в хаотичный мир стабильность и предсказуемость.
По его словам, сейчас в хаотичной международной ситуации «наблюдается разгул односторонности и гегемонии», но стремление к миру и сотрудничеству остается желанием народов.
Путин начал речь с китайской поговорки: «Не виделись день, а как будто минуло три осени». По словам Путина, отношения между Россией и Китаем вышли на «беспрецедентно высокий уровень». «Не случайно в составе нашей делегации большая часть правительства Российской Федерации, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций», – подчеркнул он. Торговый оборот между Россией и Китаем превышает $200 млрд в год, напомнил Путин. По его словам, локомотивом взаимодействия является сотрудничество в сфере энергетики. Взаимодействие России и Китая во внешней политике Путин, как и Си, назвал одним из главных стабилизирующих факторов в мире. В завершение протокольной части выступления Путин пригласил Си в 2027 г. в Россию.
Примерно через полтора часа переговоры начались в расширенном составе. Путин поблагодарил китайских коллег за приглашение и теплый прием. С докладом о работе пяти межправительственных комиссий выступили их сопредседатели – вице-премьеры.
После переговоров
По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и приняли Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В присутствии лидеров государств были подписаны еще 20 документов (еще столько же подписали на полях). Чтобы процесс проходил быстрее, одновременно подписывали сразу два документа – двумя представителями с каждой стороны.
В подписанном главами государств заявлении говорится, что стороны осуждают провокации и враждебные действия одних ядерных государств против других. Кроме того, в документе стороны «выразили озабоченность» из-за заявлений ряда формально неядерных стран Евросоюза в пользу обретения ядерного оружия, а также тем, что Япония ведет накопление чувствительных ядерных материалов, хотя нет подтверждений того, что у них гражданское назначение. Что касается конфликта на Украине, то стороны считают необходимым устранить первопричины кризиса и поддерживают усилия, которые способствуют установлению долгосрочного мира.
Военные удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право и основные нормы международных отношений, подрывают стабильность на Ближнем Востоке, отмечается в заявлении. В декларации же стороны обратили внимание на формирование полицентричной системы международных отношений и что такие изменения в глобальной расстановке сил должны быть отражены во время реформы ООН.
Другие мероприятия
После переговоров у Путина было еще несколько мероприятий: встреча с китайским инженером Пэн Паем, которого президент России видел ребенком в свой первый визит в Китай, беседа с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, открытие выставки и торжественный прием.
Завершился же визит разговором Путина и Си за чаем в Доме народных собраний. Это традиционный формат переговоров, на которых обычно обсуждаются самые щекотливые темы двусторонней и международной повестки дня. В этой встрече принимали участие с российской стороны глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в Китае Игорь Моргулов.
Итоги переговоров
По итогам визита МИД Китая сообщил, что продлевает безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 г. Безвиз был введен Китаем для россиян с 15 сентября 2025 г. на год, Россия ввела его для китайцев 1 декабря 2025 г.
Что касается газопровода «Сила Сибири – 2», то пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин на переговорах отметил наличие «основных параметров понимания» проекта и что осталось договориться о нюансах. Но четкого понимания сроков реализации проекта нет, сказал Песков.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, заявил, что между компаниями сейчас на финише окончательные договоренности по конкретным контрактам: «Что касается политических решений, договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее, а сейчас идет техническая работа, доработка непосредственно контрактов». В сентябре 2025 г. «Газпром» и CNPC подписали обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2».
Оценка экспертов
В ходе встречи Путин и Си затронули экономическую повестку, при этом не сообщили о каких-либо крупных договоренностях в этой сфере, говорит Киреева. Среди подписанных документов стороны сделали акцент на сотрудничестве в гуманитарной сфере, что приурочено к перекрестным годам образования, полагает эксперт: «Эти соглашения могут дать толчок к существенному расширению образовательных и научных связей».
Главы государств не объявили о конкретных совместных экономических проектах, так как инвестиционные решения принимаются на уровне частного сектора в рабочем порядке, а не в ходе подобных государственных визитов, отмечает Киреева. А на фоне угрозы рецессии в мировой экономике из-за роста цен на энергоресурсы и достаточно вялого потребительского спроса в Китае многие инвесторы заняли выжидательную позицию, полагает эксперт. «По проекту газопровода «Сила Сибири – 2», по всей видимости, сторонам еще не удалось прийти к общему знаменателю. Расчет Москвы на готовность Пекина пойти на уступки по цене на энергоресурсы из-за кризиса на Ближнем Востоке пока себя не оправдал. Но это не означает, что позиция китайских властей не изменится в условиях серьезной угрозы энергетической безопасности Китая», – считает Киреева.
Совместное заявление лидеров России и КНР прежде всего говорит об очень высокой степени совпадения взглядов на процессы, которые происходят в современном мире, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Россия таким образом выражает свою поддержку ключевым глобальным инициативам Китая, а степень взаимной поддержки становится все более заметной и ощутимой – так, например, мнение Москвы по вопросам евразийской безопасности совпадает с китайскими проектами. Как итог, Россия и Китай готовы к более плотной координации при решении глобальных и региональных проблем.
Что же касается самого визита, то он «абсолютно необходим» по формальным соображением и является символическим политическим событием, так как сторонам необходимо каждые пять лет продлевать российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный Путиным с тогдашним председателем КНР Цзян Цзэминем в 2001 г., отмечает Ломанов.
Продление договора – это большой стимул поразмыслить на тему, как развиваются российско-китайские отношения. Также, поясняет эксперт, важен тот факт, что Россия и КНР в состоянии сформулировать свое отношение к политике США и проблемам безопасности.