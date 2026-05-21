Как прошел визит Владимира Путина в Китай

Путин начал речь с китайской поговорки: «Не виделись день, а как будто минуло три осени». По словам Путина, отношения между Россией и Китаем вышли на «беспрецедентно высокий уровень». «Не случайно в составе нашей делегации большая часть правительства Российской Федерации, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций», – подчеркнул он. Торговый оборот между Россией и Китаем превышает $200 млрд в год, напомнил Путин. По его словам, локомотивом взаимодействия является сотрудничество в сфере энергетики. Взаимодействие России и Китая во внешней политике Путин, как и Си, назвал одним из главных стабилизирующих факторов в мире. В завершение протокольной части выступления Путин пригласил Си в 2027 г. в Россию.