Отделение КПРФ выдвинуло Рашкина на выборы в Госдуму

В октябре 2021 г. Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. Первоначально он заявлял, что нашел животное в лесу, однако позже признал охоту, пояснив, что принял лосиху за кабана. В апреле 2022 г. суд приговорил политика к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК). После этого Госдума лишила его депутатского мандата. В мае 2024 г. судимость Рашкина была снята в связи с отбытием наказания.