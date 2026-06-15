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Отделение КПРФ выдвинуло Рашкина на выборы в Госдуму

Ведомости

Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин подтвердил «Ведомостям», что Иркутское областное отделение КПРФ выдвинуло его кандидатом для выборов в Госдуму.

«Они [областной комитет КПРФ] проголосовали и рекомендовали съезду выдвинуть меня в качестве кандидата», – сказал Рашкин. По его словам, решение о его выдвижении было принято «три – четыре» месяца назад, а затем подтверждено на пленуме областного комитета партии.

Рашкин отметил, что предложение по съезду сделано по списку и по округу. «Далее съезд решит. Немного осталось ждать», – сказал он.

10 июня «Ведомости» писали, что КПРФ не будет выдвигать Рашкина на выборы в нижнюю палату в 2026 г. По словам собеседника, близкого к компартии, согласовать выдвижение политика ни в округе, ни в списке не удалось. Это подтверждал еще один собеседник, близкий к КПРФ. Источники также сообщали, что Рашкин участвовал в «предголосовании» КПРФ по Ангарскому округу.

В октябре 2021 г. Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося, топором и двумя ножами в багажнике автомобиля. Первоначально он заявлял, что нашел животное в лесу, однако позже признал охоту, пояснив, что принял лосиху за кабана. В апреле 2022 г. суд приговорил политика к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК). После этого Госдума лишила его депутатского мандата. В мае 2024 г. судимость Рашкина была снята в связи с отбытием наказания.

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