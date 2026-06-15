Россия и Лаос подписали соглашение о сотрудничестве в атомной сфере
Правительства России и Лаоса 15 июня подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщает «РИА Новости».
Документ был подписан по итогам переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в Доме правительства.
Подписи под соглашением поставили генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит в присутствии глав правительств двух стран.
Официальный визит лаосского премьера в Россию продлится с 14 по 17 июня. В переговорах с российской стороны, помимо Мишустина, участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, главы Минэкономразвития, Минстроя Максим Решетников и Ирек Файзуллин, а также глава «Росатома» Алексей Лихачев. С лаосской стороны – заместители премьер-министра, министры иностранных дел, обороны, финансов, промышленности и торговли, а также глава Банка Лаоса и посол в РФ.
Сотрудничество между Россией и Лаосом в последние месяцы последовательно расширяется. В мае вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Лаос прорабатывают вопрос о первой поставке российских нефтепродуктов в республику. В тот же день в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
Еще в 2024 г. заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия готова делиться технологиями в области атомной энергетики с близкими партнерами, в том числе со странами АСЕАН, куда входит и Лаос.