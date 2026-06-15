Россия и Лаос подписали соглашение о сотрудничестве в атомной сфере

Сотрудничество между Россией и Лаосом в последние месяцы последовательно расширяется. В мае вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Лаос прорабатывают вопрос о первой поставке российских нефтепродуктов в республику. В тот же день в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.