Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,647+0,4%BRZL1 418+5,51%BSPBP46,15-0,11%IMOEX2 536,75+0,85%RTSI1 111,33+0,85%RGBI118,5+0,06%RGBITR784,02+0,19%
Главная / Политика /

Россия и Лаос подписали соглашение о сотрудничестве в атомной сфере

Ведомости

Правительства России и Лаоса 15 июня подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщает «РИА Новости».

Документ был подписан по итогам переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в Доме правительства.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит в присутствии глав правительств двух стран.

Официальный визит лаосского премьера в Россию продлится с 14 по 17 июня. В переговорах с российской стороны, помимо Мишустина, участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, главы Минэкономразвития, Минстроя Максим Решетников и Ирек Файзуллин, а также глава «Росатома» Алексей Лихачев. С лаосской стороны – заместители премьер-министра, министры иностранных дел, обороны, финансов, промышленности и торговли, а также глава Банка Лаоса и посол в РФ.

Сотрудничество между Россией и Лаосом в последние месяцы последовательно расширяется. В мае вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Лаос прорабатывают вопрос о первой поставке российских нефтепродуктов в республику. В тот же день в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.

Еще в 2024 г. заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия готова делиться технологиями в области атомной энергетики с близкими партнерами, в том числе со странами АСЕАН, куда входит и Лаос.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте