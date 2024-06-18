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Медведев: Россия готова делиться технологиями АЭС с близкими партнерами

Ведомости

Госкорпорация «Росатом» заинтересована в расширении кооперации со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – речь идет и о строительстве атомных электростанций, и о передаче партнерам необходимых технологий. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в рамках международного межпартийного форума в формате «БРИКС и страны-партнеры» – «Мировое большинство за многополярный мир». Его слова приводит сайт «Единой России».

«Это очень чувствительные вещи, но нашим близким партнерам мы идем навстречу и способствуем их доступу к этому важнейшему источнику энергии», – сказал Медведев на заседании круглого стола «Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансово-экономической безопасности суверенных государств».

В АСЕАН входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. В июле прошлого года заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев отмечал, что значимость АСЕАН для России заметно возросла: организация заняла четвертую строчку в списке важных направлений российской дипломатии в концепции внешней политики РФ 2023 г.

В сентябре 2021 г. на министерской встрече РФ и АСЕАН была утверждена программа сотрудничества до 2025 г.

26 апреля делегации России и стран АСЕАН наметили конкретные меры по углублению сотрудничества в науке, технологиях, обеспечении энергетической безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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