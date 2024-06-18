Медведев: Россия готова делиться технологиями АЭС с близкими партнерами

Госкорпорация «Росатом» заинтересована в расширении кооперации со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – речь идет и о строительстве атомных электростанций, и о передаче партнерам необходимых технологий. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в рамках международного межпартийного форума в формате «БРИКС и страны-партнеры» – «Мировое большинство за многополярный мир». Его слова приводит сайт «Единой России».