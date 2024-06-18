Медведев: Россия готова делиться технологиями АЭС с близкими партнерами
Госкорпорация «Росатом» заинтересована в расширении кооперации со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – речь идет и о строительстве атомных электростанций, и о передаче партнерам необходимых технологий. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в рамках международного межпартийного форума в формате «БРИКС и страны-партнеры» – «Мировое большинство за многополярный мир». Его слова приводит сайт «Единой России».
«Это очень чувствительные вещи, но нашим близким партнерам мы идем навстречу и способствуем их доступу к этому важнейшему источнику энергии», – сказал Медведев на заседании круглого стола «Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансово-экономической безопасности суверенных государств».
В АСЕАН входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. В июле прошлого года заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев отмечал, что значимость АСЕАН для России заметно возросла: организация заняла четвертую строчку в списке важных направлений российской дипломатии в концепции внешней политики РФ 2023 г.
В сентябре 2021 г. на министерской встрече РФ и АСЕАН была утверждена программа сотрудничества до 2025 г.
26 апреля делегации России и стран АСЕАН наметили конкретные меры по углублению сотрудничества в науке, технологиях, обеспечении энергетической безопасности.