МИД: РФ и страны АСЕАН углубят сотрудничество в науке и технологиях
Делегации России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на совещании в Санкт-Петербурге наметили конкретные меры по углублению сотрудничества в науке, технологиях, обеспечении энергетической безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
«Намечены конкретные меры по углублению прикладной кооперации в области науки и технологий, обеспечения энергетической безопасности, цифровизации, образования, развития связей между людьми», – указано в сообщении министерства.
Делегации рассмотрели расширение взаимодействия АСЕАН с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).
В АСЕАН входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Значимость отношений РФ с государствами из данной ассоциации заметно возросла после 2023 г., когда они были поставлены на четвертую строчку в списке важных направлений российской дипломатии в концепции внешней политики РФ. В 2021 г. на министерской встрече РФ и АСЕАН утвердили программу сотрудничества до 2025 г. Ранее «Ведомости» писали, что Индонезия, Вьетнам и Таиланд – наиболее перспективные направления сотрудничества для РФ в рамках АСЕАН.
В январе Global Energy Monitor (GEM) опубликовала отчет, согласно которому в странах имеется в общей сложности 222 ГВт заявленных, пред-строительных и строительных мощностей ветровой и солнечной энергии. Более 80% этого портфеля проектов приходится на Филиппины и Вьетнам.