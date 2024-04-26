МИД: РФ и страны АСЕАН углубят сотрудничество в науке и технологиях

В АСЕАН входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Значимость отношений РФ с государствами из данной ассоциации заметно возросла после 2023 г., когда они были поставлены на четвертую строчку в списке важных направлений российской дипломатии в концепции внешней политики РФ. В 2021 г. на министерской встрече РФ и АСЕАН утвердили программу сотрудничества до 2025 г. Ранее «Ведомости» писали, что Индонезия, Вьетнам и Таиланд – наиболее перспективные направления сотрудничества для РФ в рамках АСЕАН.