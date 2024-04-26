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МИД: РФ и страны АСЕАН углубят сотрудничество в науке и технологиях

Ведомости

Делегации России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на совещании в Санкт-Петербурге наметили конкретные меры по углублению сотрудничества в науке, технологиях, обеспечении энергетической безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Намечены конкретные меры по углублению прикладной кооперации в области науки и технологий, обеспечения энергетической безопасности, цифровизации, образования, развития связей между людьми», – указано в сообщении министерства.

Делегации рассмотрели расширение взаимодействия АСЕАН с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

В АСЕАН входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Значимость отношений РФ с государствами из данной ассоциации заметно возросла после 2023 г., когда они были поставлены на четвертую строчку в списке важных направлений российской дипломатии в концепции внешней политики РФ. В 2021 г. на министерской встрече РФ и АСЕАН утвердили программу сотрудничества до 2025 г. Ранее «Ведомости» писали, что Индонезия, Вьетнам и Таиланд – наиболее перспективные направления сотрудничества для РФ в рамках АСЕАН.

В январе Global Energy Monitor (GEM) опубликовала отчет, согласно которому в странах имеется в общей сложности 222 ГВт заявленных, пред-строительных и строительных мощностей ветровой и солнечной энергии. Более 80% этого портфеля проектов приходится на Филиппины и Вьетнам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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