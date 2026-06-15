В Курской области создадут комиссию по этике для муниципальных служащих
В Курской области планируется создать комиссии по этике и служебному поведению муниципальных служащих. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По словам Хинштейна, решение принято на фоне ряда недавних инцидентов, вызвавших общественный резонанс. Губернатор подчеркнул, что нарушение норм служебной этики недопустимо и подрывает доверие к власти.
«Обращаюсь ко всем коллегам: вы – представители власти. Никаких нарушений этики не должно быть в принципе. Любой вопрос можно решить дипломатично, без хамства и грубости», – заявил Хинштейн.
На заседании правительства Курской области 15 июня речь губернатора о состоянии сквера «Спутник» прервал агрессивный выкрик по аудиосвязи. Один из участников онлайн-встречи предположительно сказал: «Пошел вон». Сразу после инцидента Хинштейн потребовал от технических служб выяснить, откуда прозвучала фраза, пообещав в дальнейшем разобраться «гораздо более жестко».
Губернатору доложили, что эмоциональное высказывание раздалось из студии Льговского района. Исполняющий обязанности главы района Павел Вертиков сначала заявил, что «не знает, о чем речь», и что у него не было связи и шла наладка. Но после повторного обращения губернатора чиновник признал: в студии действительно находился сотрудник, и «они с ним разговаривали».
18 мая правительство Курской области инициировало проверку в отношении главы Большесолдатского района Владимира Зайцева. Чиновник во время заседания, обсуждая проблемы с водоснабжением, использовал нецензурную лексику. Зайцев тогда объяснил это «эмоциональной окраской».