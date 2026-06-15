В Курской области создадут комиссию по этике для муниципальных служащих

Губернатору доложили, что эмоциональное высказывание раздалось из студии Льговского района. Исполняющий обязанности главы района Павел Вертиков сначала заявил, что «не знает, о чем речь», и что у него не было связи и шла наладка. Но после повторного обращения губернатора чиновник признал: в студии действительно находился сотрудник, и «они с ним разговаривали».