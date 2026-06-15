Посольство РФ: Гаага прорабатывает размещение лагеря для военнопленных россиян
Нидерланды прорабатывают сценарий размещения лагеря для российских военнопленных, который будет использоваться в случае конфликта с Москвой. Об этом сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Гааге.
«Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами. Это, в частности, предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры "вдали от линии боевого соприкосновения"», – сказали представители посольства.
По их мнению, «подобные кощунства» превращаются в рутину Нидерландов. Кроме того, складывается впечатление, что страна испытывает терпение России и градус абсурда «доводится до совершенно немыслимого уровня», подчеркнули в посольстве. При этом там напомнили, что Москва исторически имеет опыт освобождения лагерей в Европе и спасения их узников.
В апреле посольство отмечало, что договоренность Нидерландов и Украины о совместном производстве беспилотников является еще одним шагом нидерландских властей в сторону военной эскалации, которая может бесконечно продолжаться. Представители дипмиссии говорили, что ничего нового в решении Гааги при этом нет, так как каждое последующее правительство в Нидерландах проводит все более милитаристскую политику.
Тогда речь шла о заявлении министра обороны Нидерландов Дилана Йешильгез-Зегериуса о том, что власти королевства выделили 248 млн евро на производство ударных и разведывательных дронов для Киева.