Посольство РФ: Гаага прорабатывает размещение лагеря для военнопленных россиян

В апреле посольство отмечало, что договоренность Нидерландов и Украины о совместном производстве беспилотников является еще одним шагом нидерландских властей в сторону военной эскалации, которая может бесконечно продолжаться. Представители дипмиссии говорили, что ничего нового в решении Гааги при этом нет, так как каждое последующее правительство в Нидерландах проводит все более милитаристскую политику.