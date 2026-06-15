ФИФА планирует пригласить Россию на юношеский турнир в США

6 июня сообщалось, что ФИФА рассчитывает получить $3,1 млрд доходов от продажи билетов на ЧМ-2026. По сравнению с чемпионатом мира 2022 г. в Катаре этот показатель может вырасти на 241% благодаря увеличению числа участников с 32 до 48 сборных, расширению календаря турнира со 64 до 104 матчей, а также более высокой вместимости стадионов и стоимости билетов.