ФИФА планирует пригласить Россию на юношеский турнир в США
Международная федерация футбола (ФИФА) планирует пригласить юношескую сборную России на новый международный турнир среди игроков до 15 лет, который пройдет в США в сентябре. Об этом сообщает The Athletic.
По данным издания, в соревнованиях должны принять участие представители всех 211 национальных ассоциаций, входящих в ФИФА. Организация также рассматривает возможность провести матч открытия между юношескими сборными Израиля и Палестины.
Решение о создании нового турнира совет ФИФА принял в декабре. Формат соревнований будет отличаться от классического футбола: матчи станут короче, размеры полей уменьшат, а команды будут состоять из семи–девяти игроков. Первый розыгрыш пройдет только среди мужских команд. Но с 2027 г. организаторы планируют включить в турнир и женские сборные.
Взрослая сборная России по-прежнему отстранена от международных соревнований. Санкции были введены в 2022 г., поэтому российская команда не участвует в чемпионате мира, который проходит с 11 июня по 19 июля 2026 г. в США, Канаде и Мексике.
6 июня сообщалось, что ФИФА рассчитывает получить $3,1 млрд доходов от продажи билетов на ЧМ-2026. По сравнению с чемпионатом мира 2022 г. в Катаре этот показатель может вырасти на 241% благодаря увеличению числа участников с 32 до 48 сборных, расширению календаря турнира со 64 до 104 матчей, а также более высокой вместимости стадионов и стоимости билетов.