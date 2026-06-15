Еврокомиссия выделит Франции военный кредит на 15 млрд евро
Еврокомиссия предоставит Франции военный заем в размере 15 млрд евро в рамках европейской программы SAFE. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции перед саммитом G7 в Эвиане.
По ее словам, соглашение о выделении средств будет подписано 17 июня. «Благодаря своей мощной военной промышленности Франция является ключевой страной для европейской безопасности. SAFE поможет странам усилить их военные возможности, поддержит их военно-промышленный потенциал и возможности помогать Украине», – сказала фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).
Глава Еврокомиссии отметила, что после выделения кредита Франции общий объем распределенных между странами ЕС средств по программе SAFE достигнет 78 млрд евро. Программа SAFE предусматривает предоставление государствам Евросоюза военных кредитов на общую сумму 150 млрд евро для укрепления оборонного потенциала и развития военно-промышленного комплекса.
26 мая фон дер Ляйен сообщала, что Литва, Латвия и Эстония получат 12 млрд евро в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE после недавних инцидентов с украинскими беспилотниками. По ее словам, уже подписан план финансирования SAFE с Литвой, аналогичные соглашения с Эстонией и Латвией в ЕК готовы подписать «в любое время».