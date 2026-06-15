Еврокомиссия выделит Франции военный кредит на 15 млрд евро

26 мая фон дер Ляйен сообщала, что Литва, Латвия и Эстония получат 12 млрд евро в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE после недавних инцидентов с украинскими беспилотниками. По ее словам, уже подписан план финансирования SAFE с Литвой, аналогичные соглашения с Эстонией и Латвией в ЕК готовы подписать «в любое время».