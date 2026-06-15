Лукашенко: Ватикан и израильтяне не дали России быстро победить на Украине

Он напомнил, что в начале украинского конфликта никто не сомневался в том, что он быстро завершится победой россиян. По словам Лукашенко, определенные силы и политики тогда попросили президента РФ Владимира Путина отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение, на что, по его словам, согласился российский лидер.