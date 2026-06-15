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Лукашенко: Ватикан и израильтяне не дали России быстро победить на Украине

Ведомости

Конфликт на Украине должен был быстро закончиться победой российской стороны, однако этому помешали «определенные силы», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabia, передает «БелТА».

«В очередной раз, наверное, – я знаю – эти силы обманули. Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени [Владимира] Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие», – сказал белорусский лидер.

Он напомнил, что в начале украинского конфликта никто не сомневался в том, что он быстро завершится победой россиян. По словам Лукашенко, определенные силы и политики тогда попросили президента РФ Владимира Путина отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение, на что, по его словам, согласился российский лидер.

В начале июня президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимой личную встречу лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что прямой диалог между лидерами двух стран мог бы способствовать продвижению мирного процесса. По мнению главы Белого дома, Москва и Киев в конечном итоге будут вынуждены пойти на взаимные уступки ради достижения мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после получения открытого письма Зеленского о переговорах говорил, что он может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.

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