Трамп: встреча Путина и Зеленского стала бы отличным развитием событий
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимой личную встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент в Белом доме.
Американский лидер отметил, что прямой диалог между лидерами двух стран мог бы способствовать продвижению мирного процесса. «Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им стоит это сделать», – сказал Трамп (цитата по «Интерфаксу»).
По мнению главы Белого дома, Москва и Киев в конечном итоге будут вынуждены пойти на взаимные уступки ради достижения мира. «Они пойдут на компромиссы. Я предложил эти компромиссы. И, знаете, мы имеем к этому большое отношение», – заявил президент США.
Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты играют важную роль в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта и продолжают добиваться его завершения. Американский лидер также назвал Россию и Украину «двумя невероятными странами» и выразил уверенность, что боевые действия будут прекращены.
4 июня президент Украины Владимир Зеленский предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу с президентом Владимиром Путиным для обсуждения путей завершения конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели письмо Зеленскому и Путину будет об этом доложено позже, после переговоров президентов России и Узбекистана. Представитель Кремля подчеркнул, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.