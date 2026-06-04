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Трамп: встреча Путина и Зеленского стала бы отличным развитием событий

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимой личную встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент в Белом доме.

Американский лидер отметил, что прямой диалог между лидерами двух стран мог бы способствовать продвижению мирного процесса. «Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им стоит это сделать», – сказал Трамп (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению главы Белого дома, Москва и Киев в конечном итоге будут вынуждены пойти на взаимные уступки ради достижения мира. «Они пойдут на компромиссы. Я предложил эти компромиссы. И, знаете, мы имеем к этому большое отношение», – заявил президент США.

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Политика / Международные отношения

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты играют важную роль в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта и продолжают добиваться его завершения. Американский лидер также назвал Россию и Украину «двумя невероятными странами» и выразил уверенность, что боевые действия будут прекращены.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу с президентом Владимиром Путиным для обсуждения путей завершения конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели письмо Зеленскому и Путину будет об этом доложено позже, после переговоров президентов России и Узбекистана. Представитель Кремля подчеркнул, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.

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