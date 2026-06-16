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Собянин: силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Дежурные силы ПВО сбили пять украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Воздушные цели были уничтожены ранним утром 16 июня. О ликвидации первых двух БПЛА глава города сообщил в Max в 05:40 мск, о нейтрализации еще трех – в 06:01 мск.

В столичных аэропортах «Жуковский» (Раменское) и «Домодедово» введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранним утром 15 июня Собянин сообщал об уничтожении четырех украинских беспилотников на подлете к Москве.

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