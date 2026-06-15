Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву БПЛА
Дежурные силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города опубликовал сообщение о ликвидации БПЛА в 04:11 мск. По его словам, на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.
По данным Росавиации, аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
14 июня Собянин несколько раз сообщал об уничтожении беспилотников, при помощи которых противник пытался атаковать объекты на территории Москвы.