Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,56+0,11%CNY Бирж.00%IMOEX2 515,33-0,22%RGBITR784,38+0,23%
Главная / Общество /

Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву БПЛА

Ведомости

Дежурные силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города опубликовал сообщение о ликвидации БПЛА в 04:11 мск. По его словам, на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

По данным Росавиации, аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

14 июня Собянин несколько раз сообщал об уничтожении беспилотников, при помощи которых противник пытался атаковать объекты на территории Москвы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь