Польша дала Зеленскому несколько дней на отказ от героизации УПА

12 июня вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Варшава не должна поддерживать вступление Украины в Европейский союз (ЕС) до выполнения Киевом ряда требований, отражающих польские интересы. Среди ключевых ожиданий от украинской стороны вице-спикер назвал отказ от бандеровской идеологии, соблюдение прав польского национального меньшинства на территории Украины, а также введение мер, способных обеспечить более благоприятные условия для польской промышленности.