Польша дала Зеленскому несколько дней на отказ от героизации УПА
У президента Украины Владимира Зеленского есть несколько дней, чтобы переименовать подразделение вооруженных сил Украины (ВСУ), названное в честь Украинской повстанческой армии
«Зеленский должен принять решение, у него еще есть время, чтобы это подразделение не носило имени героев УПА», – заявил Лескевич (цитата по «РИА Новости»).
По словам пресс-секретаря польского лидера, от украинской стороны реакции пока не было.
12 июня вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Варшава не должна поддерживать вступление Украины в Европейский союз (ЕС) до выполнения Киевом ряда требований, отражающих польские интересы. Среди ключевых ожиданий от украинской стороны вице-спикер назвал отказ от бандеровской идеологии, соблюдение прав польского национального меньшинства на территории Украины, а также введение мер, способных обеспечить более благоприятные условия для польской промышленности.