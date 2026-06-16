Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PHOR6 029-1,16%CNY Бирж.10,661+0,08%IMOEX2 538,17-0,18%RTSI1 103,61-0,18%RGBI118,52+0,03%RGBITR784,36+0,05%
Главная / Политика /

Польша дала Зеленскому несколько дней на отказ от героизации УПА

Ведомости

У президента Украины Владимира Зеленского есть несколько дней, чтобы переименовать подразделение вооруженных сил Украины (ВСУ), названное в честь Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом в эфире телеканала Republika сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич.

«Зеленский должен принять решение, у него еще есть время, чтобы это подразделение не носило имени героев УПА», – заявил Лескевич (цитата по «РИА Новости»).

По словам пресс-секретаря польского лидера, от украинской стороны реакции пока не было.

12 июня вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Варшава не должна поддерживать вступление Украины в Европейский союз (ЕС) до выполнения Киевом ряда требований, отражающих польские интересы. Среди ключевых ожиданий от украинской стороны вице-спикер назвал отказ от бандеровской идеологии, соблюдение прав польского национального меньшинства на территории Украины, а также введение мер, способных обеспечить более благоприятные условия для польской промышленности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте