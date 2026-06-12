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Главная / Политика /

В Польше потребовали от Киева отказаться от идеологии Бандеры для входа в ЕС

Ведомости

Варшава не должна поддерживать вступление Украины в Европейский союз (ЕС) до выполнения Киевом ряда требований, отражающих интересы Польши. Об этом в социальной сети X заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак.

По словам политика, речь идет не просто об условиях для получения польского согласия на вступление Украины в ЕС. Он считает, что выполнение ряда требований должно стать предварительным этапом, после которого Варшава вообще сможет рассматривать вопрос о поддержке евроинтеграции Киева.

В числе ключевых ожиданий от украинской стороны вице-спикер назвал отказ от бандеровской идеологии, соблюдение прав польского национального меньшинства на территории Украины, а также введение мер, способных обеспечить более благоприятные условия для польской промышленности. По его мнению, выполнение этих требований должно предшествовать любому обсуждению перспектив членства страны в Евросоюзе.

Босак подчеркнул, что нынешний этап отношений между Варшавой и Киевом требует более четкого обозначения национальных интересов Польши.

В ЕС усомнились во вступлении Украины в союз к 2027 году

Политика / Международные новости

9 июня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что государство не намерено блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, но и не будет предоставлять Киеву каких-либо особых условий. При этом глава польского правительства подчеркнул, что поддержка Украины не означает предоставления ей преференций.

Поводом для нового витка напряженности между Варшавой и Киевом стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений сил специальных операций Украины имя «героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

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