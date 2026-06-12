В Польше потребовали от Киева отказаться от идеологии Бандеры для входа в ЕС
Варшава не должна поддерживать вступление Украины в Европейский союз (ЕС) до выполнения Киевом ряда требований, отражающих интересы Польши. Об этом в социальной сети X заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак.
По словам политика, речь идет не просто об условиях для получения польского согласия на вступление Украины в ЕС. Он считает, что выполнение ряда требований должно стать предварительным этапом, после которого Варшава вообще сможет рассматривать вопрос о поддержке евроинтеграции Киева.
В числе ключевых ожиданий от украинской стороны вице-спикер назвал отказ от бандеровской идеологии, соблюдение прав польского национального меньшинства на территории Украины, а также введение мер, способных обеспечить более благоприятные условия для польской промышленности. По его мнению, выполнение этих требований должно предшествовать любому обсуждению перспектив членства страны в Евросоюзе.
Босак подчеркнул, что нынешний этап отношений между Варшавой и Киевом требует более четкого обозначения национальных интересов Польши.
9 июня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что государство не намерено блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, но и не будет предоставлять Киеву каких-либо особых условий. При этом глава польского правительства подчеркнул, что поддержка Украины не означает предоставления ей преференций.
Поводом для нового витка напряженности между Варшавой и Киевом стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений сил специальных операций Украины имя «героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).