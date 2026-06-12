В Польше потребовали от Киева отказаться от идеологии Бандеры для входа в ЕС

По словам политика, речь идет не просто об условиях для получения польского согласия на вступление Украины в ЕС. Он считает, что выполнение ряда требований должно стать предварительным этапом, после которого Варшава вообще сможет рассматривать вопрос о поддержке евроинтеграции Киева.