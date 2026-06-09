Туск: Польша не даст Украине льгот для вступления в ЕС
Польша не намерена блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, но и не будет предоставлять Киеву каких-либо особых условий. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
При этом глава польского правительства подчеркнул, что поддержка Украины не означает предоставления ей преференций. «Тем не менее не будет никакого льготного тарифа с нашей стороны. Польша будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, а также будут безопасными и выгодными для Польши», – заявил Туск (цитата по ТАСС).
Поводом для нового витка напряженности между Варшавой и Киевом стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций Украины имя «героев УПА»
28 мая МИД РФ вызвал посла Люксембурга Томаса Райзена в связи с перемещением на Украину останков одного из лидеров признанной в России экстремистской и запрещенной «Организации украинских националистов» Андрея Мельника. Эксгумация останков Мельника и его жены для дальнейшего перезахоронения на Украине состоялась в Люксембурге 19 мая. Россия расценила действия люксембургских властей как пренебрежение памятью жертв Второй мировой войны и как соучастие в героизации нацистов и их пособников.
На следующий день президент Польши Кароль Навроцкий выступил с инициативой о лишении Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла. Польский глава обратил внимание, что таким шагом Зеленский демонстрирует неготовность Украины к вступлению в Евросоюз.