Туск: Польша не даст Украине льгот для вступления в ЕС

При этом глава польского правительства подчеркнул, что поддержка Украины не означает предоставления ей преференций. «Тем не менее не будет никакого льготного тарифа с нашей стороны. Польша будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, а также будут безопасными и выгодными для Польши», – заявил Туск (цитата по ТАСС).