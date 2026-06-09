Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GAZP113,21-0,25%CNY Бирж.10,576-1,21%IMOEX2 522,77+0,2%RTSI1 107,92+2,35%RGBI118,48-0,13%RGBITR782,46-0,1%
Главная / Политика /

Туск: Польша не даст Украине льгот для вступления в ЕС

Ведомости

Польша не намерена блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, но и не будет предоставлять Киеву каких-либо особых условий. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

При этом глава польского правительства подчеркнул, что поддержка Украины не означает предоставления ей преференций. «Тем не менее не будет никакого льготного тарифа с нашей стороны. Польша будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, а также будут безопасными и выгодными для Польши», – заявил Туск (цитата по ТАСС).

Поводом для нового витка напряженности между Варшавой и Киевом стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций Украины имя «героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Польские власти потребовали извинений у Зеленского

Политика / Международные новости

28 мая МИД РФ вызвал посла Люксембурга Томаса Райзена в связи с перемещением на Украину останков одного из лидеров признанной в России экстремистской и запрещенной «Организации украинских националистов» Андрея Мельника. Эксгумация останков Мельника и его жены для дальнейшего перезахоронения на Украине состоялась в Люксембурге 19 мая. Россия расценила действия люксембургских властей как пренебрежение памятью жертв Второй мировой войны и как соучастие в героизации нацистов и их пособников.

На следующий день президент Польши Кароль Навроцкий выступил с инициативой о лишении Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла. Польский глава обратил внимание, что таким шагом Зеленский демонстрирует неготовность Украины к вступлению в Евросоюз.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте