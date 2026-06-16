МВД РФ и Белоруссии задержали группу из 16 «серых риелторов»
Сотрудники МВД России и Белоруссии задержали группу из 16 человек, которая незаконно овладевала недвижимостью, вступая в наследство умерших либо длительно отсутствующих граждан по поддельным печатям и штампам, передает «БелТА» со ссылкой на правоохранителей республики.
По данным агентства, организатором группы стал неоднократно судимый за корыстные и насильственные преступления 59-летний уроженец Белоруссии. Он собирал «единомышленников» с 2021 по 2024 гг, в том числе используя криминальные связи.
Сначала ОПГ занималась созданием фальшивых печатей, штампов и документов, передавая их курьерами в Россию.
После этого печати использовались для подтверждения права на наследство подставными лицами. Таким образом преступники завладели четырьмя квартирами в Москве на общую сумму около 3,2 млн белорусских руб. (примерно 83,9 млн руб.). При этом злоумышленники не успели продать имущество. Четверо членов группы задержаны в Белоруссии, остальные – в России.
В декабре 2025 г. управление МВД по Москве ликвидировало нелегальную типографию, владельцы которой получали доход более 2,6 млрд руб. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, полицейские изъяли более 50 000 поддельных документов в столице, Московском регионе, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, Татарстане, Крыму и Севастополе.
Тогда следствие выяснило, что преступники продавали фальшивые паспорта, дипломы об образовании, медицинские справки. Документы печатали в основном на официальных бланках, но вносили на них недостоверную информацию. Участники схемы размещали объявления о своих услугах на не менее чем 200 интернет-ресурсах. Готовые подделки они отправляли почтой.