Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,644-0,09%MGTS1 212-1,62%BSPBP46-0,33%IMOEX2 537,65-0,2%RTSI1 103,38-0,2%RGBI118,47-0,02%RGBITR784,05+0,01%
Главная / Политика /

МВД РФ и Белоруссии задержали группу из 16 «серых риелторов»

Ведомости

Сотрудники МВД России и Белоруссии задержали группу из 16 человек, которая незаконно овладевала недвижимостью, вступая в наследство умерших либо длительно отсутствующих граждан по поддельным печатям и штампам, передает «БелТА» со ссылкой на правоохранителей республики.

По данным агентства, организатором группы стал неоднократно судимый за корыстные и насильственные преступления 59-летний уроженец Белоруссии. Он собирал «единомышленников» с 2021 по 2024 гг, в том числе используя криминальные связи.

Сначала ОПГ занималась созданием фальшивых печатей, штампов и документов, передавая их курьерами в Россию.

После этого печати использовались для подтверждения права на наследство подставными лицами. Таким образом преступники завладели четырьмя квартирами в Москве на общую сумму около 3,2 млн белорусских руб. (примерно 83,9 млн руб.). При этом злоумышленники не успели продать имущество. Четверо членов группы задержаны в Белоруссии, остальные – в России.

В декабре 2025 г. управление МВД по Москве ликвидировало нелегальную типографию, владельцы которой получали доход более 2,6 млрд руб. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, полицейские изъяли более 50 000 поддельных документов в столице, Московском регионе, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, Татарстане, Крыму и Севастополе.

Тогда следствие выяснило, что преступники продавали фальшивые паспорта, дипломы об образовании, медицинские справки. Документы печатали в основном на официальных бланках, но вносили на них недостоверную информацию. Участники схемы размещали объявления о своих услугах на не менее чем 200 интернет-ресурсах. Готовые подделки они отправляли почтой.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь