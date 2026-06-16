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В Крыму планируют провести ревизию «негативных» названий улиц

Ведомости

Крымские власти могут переименовать названия улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, «оставивших негативный след в истории» России. Об этом заявил председатель госсовета республики Владимир Константинов.

«Нам необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых», – написал он в Telegram.

Константинов считает, что не следует уподобляться «нацистам, уничтожающим прошлое», но в истории необходимо расставлять «правильные акценты». 

11 июня глава Севастополя Михаил Развожаев объявил, что в городе переименуют ретрокинотеатр «Украина» после украинского удара по панораме «Оборона Севастополя». Развожаев пояснил, что оставлять на фасаде музея название государства, которое «пытается уничтожить нашу историю и наших людей», – невозможно.

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