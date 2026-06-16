В Крыму планируют провести ревизию «негативных» названий улиц

11 июня глава Севастополя Михаил Развожаев объявил, что в городе переименуют ретрокинотеатр «Украина» после украинского удара по панораме «Оборона Севастополя». Развожаев пояснил, что оставлять на фасаде музея название государства, которое «пытается уничтожить нашу историю и наших людей», – невозможно.