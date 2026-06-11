Власти Севастополя переименуют кинотеатр «Украина» после атаки ВСУ
В Севастополе переименуют ретрокинотеатр «Украина» после украинского удара по панораме «Оборона Севастополя». Об этом объявил глава города Михаил Развожаев.
«Кинотеатр на улице Ленина – это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию панорамы [«Оборона Севастополя»], этот кинотеатр больше не может носить название «Украина», – написал он.
Развожаев пояснил, что оставлять на фасаде музея имя государства, которое «пытается уничтожить нашу историю и наших людей», – невозможно. Глава города сообщил, что надпись на кинотеатре уже демонтировали, а новое название власти определят путем голосования среди жителей.
Ночью 10 июня ВСУ атаковали здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». После удара произошел пожар, о его ликвидации МЧС по Севастополю отчиталось утром 11 июня. Отреставрированные фрагменты исторического полотна в момент удара находились в другом филиале музея и не пострадали.