Власти Севастополя переименуют кинотеатр «Украина» после атаки ВСУ

«Кинотеатр на улице Ленина – это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию панорамы [«Оборона Севастополя»], этот кинотеатр больше не может носить название «Украина», – написал он.