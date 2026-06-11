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Пожар в здании панорамы обороны Севастополя потушен

Ведомости

Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», возникший после атаки украинского беспилотника, ликвидирован. Об этом сообщило местное управление МЧС.

Огонь был потушен в 08:00 мск. Пламя охватило 600 кв. м. На месте пожара, которому был присвоен четвертый ранг сложности, работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе 36 специалистов и 11 автомобилей. Обошлось без пострадавших и погибших. Из горящего здания вынесли несколько фрагментов полотна панорамы. Они серьезно повреждены пламенем и высокими температурами.

В ночь на 10 июня украинский БПЛА атаковал здание музея. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о критических повреждениях панорамы. Отреставрированные фрагменты исторического полотна в момент удара находились в другом филиале музея и не пострадали. МИД РФ призвал международные организации, включая ЮНЕСКО и другие специализированные структуры ООН, дать правовую оценку атаке ВСУ на музей.

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