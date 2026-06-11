Пожар в здании панорамы обороны Севастополя потушен

Огонь был потушен в 08:00 мск. Пламя охватило 600 кв. м. На месте пожара, которому был присвоен четвертый ранг сложности, работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе 36 специалистов и 11 автомобилей. Обошлось без пострадавших и погибших. Из горящего здания вынесли несколько фрагментов полотна панорамы. Они серьезно повреждены пламенем и высокими температурами.