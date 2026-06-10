МИД призвал ЮНЕСКО дать оценку ударам ВСУ по музею «Оборона Севастополя»
Россия призвала международные организации, включая ЮНЕСКО и другие специализированные структуры ООН, дать правовую оценку атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.
«Замалчивание подобного варварства будет расцениваться нами как его одобрение и поощрение продолжения Киевом подобных действий», – говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
По словам Захаровой, удар был преднамеренным и представляет собой неприкрытый акт вандализма, нацеленный на уничтожение исторического наследия.
«Подобные действия ставят киевских временщиков в один ряд с их фашистскими кумирами и террористами, уничтожающими мировые культурные святыни», – подчеркнула Захарова.
Она также напомнила, что во время Великой Отечественной войны нацисты уже пытались уничтожить музей в ходе бомбардировок и артобстрелов.
«Под бомбами, рискуя жизнью, (курсанты школы береговой охраны, моряки и музейные работники) вырезали (полотно Франца Рубо) из горящей рамы и вынесли 86 фрагментов картины», – напомнила дипломат.
Сейчас, по предварительным данным, критически повреждено полотно «Штурм 6 июня 1855 года», написанное в 1954 г. группой советских художников. Подлинные фрагменты знаменитой панорамы Франца Рубо уцелели, поскольку в момент атаки готовились к отдельной выставке.
Удар по музею-панораме был нанесен в ночь на 10 июня. По данным властей Севастополя, беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал здание, после чего там начался крупный пожар. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что здание практически полностью разрушено, а великий шедевр Франца Рубо уничтожен. Отреставрированные фрагменты исторического полотна в момент удара находились в другом филиале музея и не пострадали.