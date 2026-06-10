МИД призвал ЮНЕСКО дать оценку ударам ВСУ по музею «Оборона Севастополя»

Удар по музею-панораме был нанесен в ночь на 10 июня. По данным властей Севастополя, беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал здание, после чего там начался крупный пожар. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что здание практически полностью разрушено, а великий шедевр Франца Рубо уничтожен. Отреставрированные фрагменты исторического полотна в момент удара находились в другом филиале музея и не пострадали.