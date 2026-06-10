Фрагменты оригинала панорамы обороны Севастополя Рубо уцелели при атаке БПЛА
Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо, посвященного обороне Севастополя в годы Крымской войны, не пострадали во время атаки беспилотника на музей-панораму. Об этом ТАСС сообщили в музее обороны Севастополя.
Оказалось, что отреставрированные части исторического полотна в момент удара находились не в здании панорамы, а в другом филиале, где готовились к открытию выставки.
«Да, два фрагмента будут представлены завтра на открытии выставки», – сообщила представитель музея.
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об атаке украинского БПЛА на здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». По его словам, в ночь на 10 июня беспилотник самолетного типа нанес целенаправленный удар по объекту культурного наследия, после чего там начался крупный пожар. Возгоранию присвоили четвертый ранг сложности, его тушат 83 сотрудника экстренных служб. Развожаев пояснял, что ситуация сложная, но «уже понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен».
Губернатор также напоминал, что панорама уже пострадала в годы Великой Отечественной войны. После артиллерийского обстрела и пожара в июне 1942 г. удалось спасти 86 фрагментов полотна, которые вынесли из огня и впоследствии использовали для восстановления произведения. К 100-летию обороны Севастополя панорама была воссоздана на основе сохранившихся частей и вновь открылась для посетителей 16 октября 1954 г. За последующие десятилетия ее посетили более 40 млн человек.