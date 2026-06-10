Фрагменты оригинала панорамы обороны Севастополя Рубо уцелели при атаке БПЛА

Губернатор также напоминал, что панорама уже пострадала в годы Великой Отечественной войны. После артиллерийского обстрела и пожара в июне 1942 г. удалось спасти 86 фрагментов полотна, которые вынесли из огня и впоследствии использовали для восстановления произведения. К 100-летию обороны Севастополя панорама была воссоздана на основе сохранившихся частей и вновь открылась для посетителей 16 октября 1954 г. За последующие десятилетия ее посетили более 40 млн человек.