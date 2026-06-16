Путин встретится с главой Северной Осетии Меняйло

Предыдущая встреча Путина с Меняйло состоялась 11 февраля. Тогда глава Северной Осетии доложил президенту об итогах социально-экономического развития региона за 2025 г. По словам Меняйло, валовой региональный продукт республики по итогам года достиг 355 млрд руб., увеличившись на 50 млрд руб. по сравнению с 2024 г. Рост обеспечили инвестиции в основной капитал, развитие агропромышленного комплекса, промышленности, переработки, логистики и туризма.