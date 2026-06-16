Путин встретится с главой Северной Осетии Меняйло
Президент РФ Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства проведет день в Кремле, где запланирован ряд рабочих встреч и совещаний. Кроме того, Путин продолжает подготовку к саммиту Россия – АСЕАН, который пройдет в Казани. О программе запланированных двусторонних переговоров позднее расскажет помощник президента Юрий Ушаков.
Предыдущая встреча Путина с Меняйло состоялась 11 февраля. Тогда глава Северной Осетии доложил президенту об итогах социально-экономического развития региона за 2025 г. По словам Меняйло, валовой региональный продукт республики по итогам года достиг 355 млрд руб., увеличившись на 50 млрд руб. по сравнению с 2024 г. Рост обеспечили инвестиции в основной капитал, развитие агропромышленного комплекса, промышленности, переработки, логистики и туризма.
Также руководитель региона рассказал о реализации крупных инвестиционных проектов. Так, в рамках экономической модели «Прорывные проекты» в Северной Осетии планируется строительство транспортно-логистического хаба на международном транспортном коридоре «Север – Юг», завода по производству базальтового волокна и пульмонологического центра в Фиагдоне.