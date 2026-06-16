Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,644-0,09%MGTS1 212-1,62%BSPBP46-0,33%IMOEX2 537,65-0,2%RTSI1 103,38-0,2%RGBI118,47-0,02%RGBITR784,05+0,01%
Главная / Политика /

Путин встретится с главой Северной Осетии Меняйло

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства проведет день в Кремле, где запланирован ряд рабочих встреч и совещаний. Кроме того, Путин продолжает подготовку к саммиту Россия – АСЕАН, который пройдет в Казани. О программе запланированных двусторонних переговоров позднее расскажет помощник президента Юрий Ушаков.

Предыдущая встреча Путина с Меняйло состоялась 11 февраля. Тогда глава Северной Осетии доложил президенту об итогах социально-экономического развития региона за 2025 г. По словам Меняйло, валовой региональный продукт республики по итогам года достиг 355 млрд руб., увеличившись на 50 млрд руб. по сравнению с 2024 г. Рост обеспечили инвестиции в основной капитал, развитие агропромышленного комплекса, промышленности, переработки, логистики и туризма.

Также руководитель региона рассказал о реализации крупных инвестиционных проектов. Так, в рамках экономической модели «Прорывные проекты» в Северной Осетии планируется строительство транспортно-логистического хаба на международном транспортном коридоре «Север – Юг», завода по производству базальтового волокна и пульмонологического центра в Фиагдоне.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь