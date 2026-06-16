Фидан: Турция готова сделать все для урегулирования украинского конфликта
Турция готова сделать все, что от нее зависит, чтобы конфликт на Украине завершился. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.
«Еще раз хочу отметить, что наша страна, Турция, готова сделать все возможное, от нее зависящее. Это касается посреднической роли, или может быть сама посредником, или же оказать такую форму, площадку для посреднической роли, чтобы этот конфликт завершился», – сказал Фидан.
Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва ценит «искреннюю заинтересованность наших турецких друзей содействовать поиску справедливого, устойчивого, долгосрочного регулирования ситуации вокруг Украины».
Фидан находится в Москве с визитом по приглашению Лаврова. В российском внешнеполитическом ведомстве поясняли, что в ходе переговоров стороны обсудят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки. ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе писал, что глава турецкого МИДа рассчитывает в ходе визита в столицу быть принятым президентом России Владимиром Путиным. На встрече он подтвердит готовность Турции принять новые российско-украинские переговоры.