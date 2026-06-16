Фидан: Турция готова сделать все для урегулирования украинского конфликта

«Еще раз хочу отметить, что наша страна, Турция, готова сделать все возможное, от нее зависящее. Это касается посреднической роли, или может быть сама посредником, или же оказать такую форму, площадку для посреднической роли, чтобы этот конфликт завершился», – сказал Фидан.