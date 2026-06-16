Путин поручил Меняйло усилить контроль за ЖКХ в Северной Осетии

Меняйло также сообщио о 37 региональных мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей. Особое внимание он уделил программе строительства индивидуальных домов для военнослужащих. В очереди на получение жилья находятся 967 человек, из них 800 – члены семей погибших бойцов. В рамках проекта предусмотрен первоначальный взнос в 2 млн руб., льготная ипотека под 2,5% на 25 лет через «Россельхозбанк». Стоимость готового дома с участком площадью 75-95 кв. м составляет 4,5 млн руб. Первые 100 домов уже заложены, завершаются работы по инженерным сетям, к весне 2027 г. планируется сдать 150 объектов.