Путин поручил Меняйло усилить контроль за ЖКХ в Северной Осетии
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Глава государства поручил усилить контроль за состоянием жилищно-коммунального хозяйства в регионе, отметив, что проблемы в этой сфере стоят достаточно остро. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Меняйло доложил о модернизации системы ЖКХ, в частности о закупке оборудования для водоканала и строительстве 15 км газопровода в горных районах. Также он сообщил о подключении отдаленных сел к интернету и сотовой связи. Глава региона отметил, что благодаря чистке русел рек и ливневой канализации удалось избежать серьезных ЧП.
Меняйло также сообщио о 37 региональных мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей. Особое внимание он уделил программе строительства индивидуальных домов для военнослужащих. В очереди на получение жилья находятся 967 человек, из них 800 – члены семей погибших бойцов. В рамках проекта предусмотрен первоначальный взнос в 2 млн руб., льготная ипотека под 2,5% на 25 лет через «Россельхозбанк». Стоимость готового дома с участком площадью 75-95 кв. м составляет 4,5 млн руб. Первые 100 домов уже заложены, завершаются работы по инженерным сетям, к весне 2027 г. планируется сдать 150 объектов.
Глава республики также сообщил о трудоустройстве выпускников программы «Доблесть Осетии» (60% уже работают) и о внедрении советников по военно-патриотическому воспитанию в школах. Центры поиска без вести пропавших при содействии Минобороны помогли найти 184 человека – обращения поступают из 74 регионов.
В завершение встречи Меняйло доложил о ходе сельскохозяйственных работ: несмотря на задержку посевной из-за дождей, в прошлом году собрано 560 000 т зерна, в текущем урожай ожидается не ниже прошлогоднего. Путин подчеркнул важность улучшения качества жизни в республике и контроля за состоянием ЖКХ.
Предыдущая встреча Путина с Меняйло состоялась 11 февраля. Тогда глава Северной Осетии доложил президенту об итогах социально-экономического развития региона за 2025 г. По словам Меняйло, валовой региональный продукт республики по итогам года достиг 355 млрд руб., увеличившись на 50 млрд руб. по сравнению с 2024 г. Рост обеспечили инвестиции в основной капитал, развитие агропромышленного комплекса, промышленности, переработки, логистики и туризма.