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ФБР: бой UFC перед Белым домом могли атаковать беспилотники

Ведомости

Федеральное бюро расследований США раскрыло план удара беспилотниками во время боя UFC перед Белым домом. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на ведомство.

Заговор предусматривал два этапа. Первый этап – нанесение ударов по зданиям рядом с местом проведения мероприятия, организация массовой эвакуации и направление толпы к заранее подготовленной группе снайперов. Второй этап предполагал штурм ворот Белого дома, утверждают официальные лица.

Следователи задержали пятерых человек, еще 23 человек идентифицировали как предполагаемых соучастников подготовки плана нападения.

«Один из подозреваемых якобы заявил следователям, что целью было преследование капиталистической элиты, миллиардеров или политиков, получавших пожертвования от Американского израильского комитета по связям с общественностью», – говорится в сообщении.

В конце апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, где присутствовал президент Дональд Трамп, произошла стрельба. Мужчина с дробовиком и пистолетом ворвался на КПП Секретной службы и ранил федерального сотрудника, после чего Трамп и члены его кабинета были вынуждены покинуть зал.

Стрелку предъявлены три обвинения, включая покушение на убийство президента, ему грозит пожизненное заключение.

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