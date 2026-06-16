ФБР: бой UFC перед Белым домом могли атаковать беспилотники

В конце апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, где присутствовал президент Дональд Трамп, произошла стрельба. Мужчина с дробовиком и пистолетом ворвался на КПП Секретной службы и ранил федерального сотрудника, после чего Трамп и члены его кабинета были вынуждены покинуть зал.