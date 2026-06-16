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В США снимут фильм о штурме Капитолия

Режиссером и автором сценария выступил Шон Пенн
Ведомости

Актер Шон Пенн выступит режиссером и автором сценария фильма о штурме Капитолия, произошедшего в 2021 г. Об этом сообщило издание Deadline.

Сюжет будет строиться от лица молодого полицейского, оказавшегося в центре беспорядков возле Капитолия в начале января 2021 г. Как пишет портал, Пенн присутствовал на публичных слушаниях комитета палаты представителей по расследованию штурма и контактировал с сотрудниками правоохранительных органов.

Главную роль в картине может исполнить Брэдли Купер. Проект пока не получил официального названия, съемки могут стартовать в середине 2027 г. Пенн будет сотрудничать со студией Warner Bros., которая приобрела права на экранизацию.

Пенн является сторонником демократической партии США, придерживается левоцентристских взглядов, поддерживает контакты с представителями глобального левого движения. Выступает с жесткой критикой политики действующего президента США Дональда Трампа.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января 2021 г., когда сторонники Трампа взяли здание. Целью было сорвать официальную процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 г., которые выиграл Джо Байден. Политики от демократической партии и некоторые западные СМИ подозревали в организации штурма самого Трампа. В частности, британская BBC смонтировала речь Трампа таким образом, что она выглядела как призыв к беспорядкам. Позже BBC извинилась перед Белым домом, а Трамп затребовал у телекомпании компенсации в $5 млрд.

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