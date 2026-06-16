В США снимут фильм о штурме Капитолия

Штурм Капитолия в США произошел 6 января 2021 г., когда сторонники Трампа взяли здание. Целью было сорвать официальную процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 г., которые выиграл Джо Байден. Политики от демократической партии и некоторые западные СМИ подозревали в организации штурма самого Трампа. В частности, британская BBC смонтировала речь Трампа таким образом, что она выглядела как призыв к беспорядкам. Позже BBC извинилась перед Белым домом, а Трамп затребовал у телекомпании компенсации в $5 млрд.