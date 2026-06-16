ВВС Украины сообщили о крушении Су-24 в Хмельницкой области

14 июня Минобороны сообщило, что российские подразделения достигли северо-западных окраин Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). В Константиновке ДНР российские штурмовые подразделения продолжают активное наступление в юго-западной части города, уничтожая окруженные группировки противника. Как сообщает Минобороны, за сутки освобождено 117 строений. Украинские силы потеряли до 90 человек, три броневика и 20 пикапов.