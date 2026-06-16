Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SPBE192,5-3,65%CNY Бирж.10,73+0,72%IMOEX2 490,52-2,06%RTSI1 087,58-1,63%RGBI118,4-0,08%RGBITR783,62-0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВВС Украины сообщили о крушении Су-24 в Хмельницкой области

Ведомости

Летчик и штурман погибли при крушении фронтового бомбардировщика Су-24М Воздушных сил Украины в Хмельницкой области во время выполнения задания. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным ведомства, авиакатастрофа произошла около 19:00 (совпадает с мск). Разбившийся самолет входил в состав 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

На месте падения самолета работают спасатели и правоохранительные органы. По предварительной информации, среди гражданского населения пострадавших нет.

14 июня Минобороны сообщило, что российские подразделения достигли северо-западных окраин Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). В Константиновке ДНР российские штурмовые подразделения продолжают активное наступление в юго-западной части города, уничтожая окруженные группировки противника. Как сообщает Минобороны, за сутки освобождено 117 строений. Украинские силы потеряли до 90 человек, три броневика и 20 пикапов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь