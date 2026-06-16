ВВС Украины сообщили о крушении Су-24 в Хмельницкой области
Летчик и штурман погибли при крушении фронтового бомбардировщика Су-24М Воздушных сил Украины в Хмельницкой области во время выполнения задания. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
По данным ведомства, авиакатастрофа произошла около 19:00 (совпадает с мск). Разбившийся самолет входил в состав 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко. Причины авиакатастрофы устанавливаются.
На месте падения самолета работают спасатели и правоохранительные органы. По предварительной информации, среди гражданского населения пострадавших нет.
14 июня Минобороны сообщило, что российские подразделения достигли северо-западных окраин Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). В Константиновке ДНР российские штурмовые подразделения продолжают активное наступление в юго-западной части города, уничтожая окруженные группировки противника. Как сообщает Минобороны, за сутки освобождено 117 строений. Украинские силы потеряли до 90 человек, три броневика и 20 пикапов.