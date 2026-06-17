Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
POSI836,6-0,07%CNY Бирж.00%IMOEX2 490,52-2,06%RTSI1 087,58-1,63%RGBI118,45+0,03%RGBITR784,18+0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

CNN: в США назвали расплывчатым текст соглашения с Ираном

Ведомости

Текст соглашения США и Ирана сформулирован крайне расплывчато и в основном направлен на создание более благоприятной атмосферы для предстоящих узкоспециализированных очных переговоров. Об этом пишет CNN со ссылкой на американских официальных лиц.

Источники отметили, что соглашение призвано предоставить Тегерану возможность политически обосновать его для своей внутренней аудитории. Чиновники также сказали, что текст меморандума о взаимопонимании, который, по словам вице-президента США Джейка Салливана, состоит из полутора страниц, «не отражает важных обязательств, которые Иран взял на себя перед США в частном порядке». По мнению собеседников, это «придавало им больше уверенности при подписании соглашения».

«Не стоит придавать слишком большое значение формулировкам меморандума о взаимопонимании», – сказал один из них, назвав соглашение «политическим документом».

N12: США отказались передать Израилю текст меморандума с Ираном

Политика / Международные новости

Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном был подписан спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Иран и США договорились прекратить все боевые действия на Ближнем Востоке и возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе. Решение проблемы иранской ядерной программы станет темой следующего этапа американо-иранского диалога.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте