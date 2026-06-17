CNN: в США назвали расплывчатым текст соглашения с Ираном

Источники отметили, что соглашение призвано предоставить Тегерану возможность политически обосновать его для своей внутренней аудитории. Чиновники также сказали, что текст меморандума о взаимопонимании, который, по словам вице-президента США Джейка Салливана, состоит из полутора страниц, «не отражает важных обязательств, которые Иран взял на себя перед США в частном порядке». По мнению собеседников, это «придавало им больше уверенности при подписании соглашения».