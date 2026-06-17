CNN: в США назвали расплывчатым текст соглашения с Ираном
Текст соглашения США и Ирана сформулирован крайне расплывчато и в основном направлен на создание более благоприятной атмосферы для предстоящих узкоспециализированных очных переговоров. Об этом пишет CNN со ссылкой на американских официальных лиц.
Источники отметили, что соглашение призвано предоставить Тегерану возможность политически обосновать его для своей внутренней аудитории. Чиновники также сказали, что текст меморандума о взаимопонимании, который, по словам вице-президента США Джейка Салливана, состоит из полутора страниц, «не отражает важных обязательств, которые Иран взял на себя перед США в частном порядке». По мнению собеседников, это «придавало им больше уверенности при подписании соглашения».
«Не стоит придавать слишком большое значение формулировкам меморандума о взаимопонимании», – сказал один из них, назвав соглашение «политическим документом».
Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном был подписан спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Иран и США договорились прекратить все боевые действия на Ближнем Востоке и возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе. Решение проблемы иранской ядерной программы станет темой следующего этапа американо-иранского диалога.