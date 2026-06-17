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Собянин: силы ПВО сбили еще шесть летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Дежурные силы ПВО уничтожили еще шесть украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Глава города опубликовал сообщение в 07:03 мск. Общее количество БПЛА, сбитых с полуночи 17 июня, достигло 18. По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

По данным Росавиации, аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

16 июня Собянин информировал, что украинский БПЛА повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода. Начавшийся пожар оперативно ликвидировали. Утром того дня на подлете к Москве было уничтожено 60 беспилотников.

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