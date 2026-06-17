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Захарова связала удар по Киево-Печерской лавре с поставками неликвида на Украину

Ведомости

Удар по Киево-Печерской лавре, который был совершен ракетой Patriot, стал следствием западных поставок некачественных вооружений, которое срабатывает против Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Удар ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре. Но если это ракета Patriot, откуда она могла вылететь? Кто ею располагал, на чьем балансе она была? Конечно, это киевский режим и западные наводчики. Они поставляют туда неликвид, и сколько раз об этом говорили», – сказала дипломат.

По ее словам, после таких поставок оружие «срабатывает против самих же граждан Украины». Дипломат подчеркнула, что в дальнейшем украинская сторона придумывает, что удар был нанесен Россией.

Удар произошел в ночь на 15 июня. В Минобороны РФ предположили, что одной из возможных причин некорректной работы комплекса Patriot могла стать передача Украине ракет с истекшими сроками годности. Ведомство подчеркнуло, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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