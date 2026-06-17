Захарова связала удар по Киево-Печерской лавре с поставками неликвида на Украину

«Удар ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре. Но если это ракета Patriot, откуда она могла вылететь? Кто ею располагал, на чьем балансе она была? Конечно, это киевский режим и западные наводчики. Они поставляют туда неликвид, и сколько раз об этом говорили», – сказала дипломат.