В Индонезии зафиксировали шесть извержений вулкана Левотоби

2 мая сообщалось, что извержение вулкана Майон на Филиппинах затронуло более 50 населенных пунктов. Для жителей пострадавших районов власти направили около 250 коробок респираторов. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, шлейф пепла тогда распространялся в юго-западном направлении, а пирокластические потоки достигали расстояния около 4 км от кратера.