В Индонезии зафиксировали шесть извержений вулкана Левотоби
На индонезийском острове Флорес произошло не менее шести извержений вулкана Левотоби. Об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны.
По данным ведомства, столб пепла поднялся на высоту до 1,5 км над кратером Левотоби Лаки-лаки, что соответствует 3084 м над уровнем моря. Выбросы пепла серого цвета распространяются преимущественно в западном и северо-западном направлениях.
Левотоби представляет собой вулканический комплекс с двумя вершинами в юго-восточной части острова Флорес. Более активным считается вулкан Левотоби Лаки-лаки высотой 1584 м, расположенный в 2,1 км от вершины Перемпуан, высота которой достигает 1703 м.
2 мая сообщалось, что извержение вулкана Майон на Филиппинах затронуло более 50 населенных пунктов. Для жителей пострадавших районов власти направили около 250 коробок респираторов. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, шлейф пепла тогда распространялся в юго-западном направлении, а пирокластические потоки достигали расстояния около 4 км от кратера.