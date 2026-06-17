Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,759+0,27%KZOS57,1+0,35%AVAN597-0,33%IMOEX2 490,21-0,01%RTSI1 087,44-0,01%RGBI118,34-0,06%RGBITR783,45-0,03%
Главная / Политика /

Путин: перед Россией и АСЕАН стоят новые задачи в сфере ИИ и энергобезопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам Делового форума «Россия – АСЕАН», который открылся в столице Татарстана. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что сегодня перед странами стоят новые задачи, среди которых активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ, а также широкие перспективы в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики. Президент обратил внимание, что в тех же направлениях работают партнеры по Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и другим объединениям, представители которых также присутствуют на форуме.

Президент выразил уверенность, что решения саммита обеспечат возможности для дальнейшего продвижения взаимовыгодной торговли, инвестиций, промышленной кооперации и расширения прямого диалога предпринимательских сообществ, тем самым содействуя социально-экономическому развитию государств.

Юбилейный саммит «Россия – АСЕАН» проходит в Казани с 17 по 19 июня. Путин примет участие в мероприятиях саммита и проведет ряд двусторонних встреч. Основные заседания саммита состоятся 18 июня в МВЦ «Казань экспо». О проведении саммита в Казани было объявлено в апреле 2026 г. на фоне осложнившейся ситуации с поставками энергоресурсов в страны АСЕАН из-за перекрытия Ормузского пролива.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её