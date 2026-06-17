Путин: перед Россией и АСЕАН стоят новые задачи в сфере ИИ и энергобезопасности

Путин отметил, что сегодня перед странами стоят новые задачи, среди которых активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ, а также широкие перспективы в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики. Президент обратил внимание, что в тех же направлениях работают партнеры по Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и другим объединениям, представители которых также присутствуют на форуме.