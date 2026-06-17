Путин: перед Россией и АСЕАН стоят новые задачи в сфере ИИ и энергобезопасности
Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам Делового форума «Россия – АСЕАН», который открылся в столице Татарстана. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что сегодня перед странами стоят новые задачи, среди которых активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ, а также широкие перспективы в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики. Президент обратил внимание, что в тех же направлениях работают партнеры по Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и другим объединениям, представители которых также присутствуют на форуме.
Президент выразил уверенность, что решения саммита обеспечат возможности для дальнейшего продвижения взаимовыгодной торговли, инвестиций, промышленной кооперации и расширения прямого диалога предпринимательских сообществ, тем самым содействуя социально-экономическому развитию государств.
Юбилейный саммит «Россия – АСЕАН» проходит в Казани с 17 по 19 июня. Путин примет участие в мероприятиях саммита и проведет ряд двусторонних встреч. Основные заседания саммита состоятся 18 июня в МВЦ «Казань экспо». О проведении саммита в Казани было объявлено в апреле 2026 г. на фоне осложнившейся ситуации с поставками энергоресурсов в страны АСЕАН из-за перекрытия Ормузского пролива.