Премьер Малайзии заявил о военном сотрудничестве с РФ без ограничений
Малайзия развивает военное сотрудничество с Россией «без ограничений», заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим «Ведомостям» на полях делового форума «Россия – АСЕАН» в Казани.
«Мы [Малайзия] занимаемся военным сотрудничеством с Россией, здесь нет ограничений. И речь о танках, самолетах и т. д. Мы – независимая страна. АСЕАН проявляет восприимчивость, мы дружелюбны ко всем, включая Россию», – сказал Ибрагим.
Малазийский премьер также заявил, что планирует обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным возможность увеличения поставок российской нефти.
Деловой форум «Россия – АСЕАН» проходит 17 июня на полях юбилейного саммита, посвященного 35-летию отношений. Площадкой для мероприятия стал ИТ-парк им. Башира Рамеева в Казани. На открытии форума генсекретарь ассоциации Као Ким Хорн заявил, что страны АСЕАН заинтересованы в партнерстве с Россией в сферах энергетики, продовольственной безопасности, промышленности, а также цифровых технологий и искусственного интеллекта.