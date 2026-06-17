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Главная / Политика /

Премьер Малайзии заявил о военном сотрудничестве с РФ без ограничений

Владимир Кулагин

Малайзия развивает военное сотрудничество с Россией «без ограничений», заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим «Ведомостям» на полях делового форума «Россия – АСЕАН» в Казани.

«Мы [Малайзия] занимаемся военным сотрудничеством с Россией, здесь нет ограничений. И речь о танках, самолетах и т. д. Мы – независимая страна. АСЕАН проявляет восприимчивость, мы дружелюбны ко всем, включая Россию», – сказал Ибрагим.

Малазийский премьер также заявил, что планирует обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным возможность увеличения поставок российской нефти.

Деловой форум «Россия – АСЕАН» проходит 17 июня на полях юбилейного саммита, посвященного 35-летию отношений. Площадкой для мероприятия стал ИТ-парк им. Башира Рамеева в Казани. На открытии форума генсекретарь ассоциации Као Ким Хорн заявил, что страны АСЕАН заинтересованы в партнерстве с Россией в сферах энергетики, продовольственной безопасности, промышленности, а также цифровых технологий и искусственного интеллекта.

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