Страны G7 решили сократить зависимость от поставок критических минералов из КНР
Страны «большой семерки» (G7) договорились, что к 2030 г. доля одной страны в импорте критически важных минералов и редкоземельных элементов не должна превышать 60%. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление лидеров G7.
Соглашение распространяется на редкоземельные металлы и постоянные магниты. После 2030 г. государства G7 намерены продолжить диверсификацию поставок и как можно быстрее снизить зависимость от одного поставщика до уровня не более 50%. Для других видов критически важных минералов страны «семерки» планируют определить конкретные целевые показатели до конца текущего года.
Кроме того, лидеры обсудили возможность введения квот в отдельных промышленных секторах, чтобы снизить зависимость от китайских поставок, а также договорились создать платформу для координации усилий по наращиванию поставок сырья за счет переработки и новых горнодобывающих проектов.
По данным агентства, инициатива направлена прежде всего на снижение зависимости от Китая, который занимает доминирующее положение на мировом рынке критически важных минералов. Согласно оценке Международного энергетического агентства (МЭА), КНР контролирует около 70% мировых мощностей по переработке большинства таких ресурсов, а по отдельным позициям, включая галлий и кобальт, ее доля достигает 99% и 85% соответственно.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны G7 провели «очень подробные обсуждения» по вопросу диверсификации поставок стратегического сырья и договорились о более тесном сотрудничестве в этой сфере.
В августе 2025 г. Китай ограничил поставки критически важных полезных ископаемых западным производителям оборонной продукции. Это привело к задержкам в производстве и вынудило военные компании искать запасы ресурсов, необходимых для оборонной промышленности, за пределами Китая. Как отмечало WSJ, Пекин поставляет около 90% редкоземельных металлов в мире и доминирует в добыче многих других важных ресурсов.