Страны G7 решили сократить зависимость от поставок критических минералов из КНР

Соглашение распространяется на редкоземельные металлы и постоянные магниты. После 2030 г. государства G7 намерены продолжить диверсификацию поставок и как можно быстрее снизить зависимость от одного поставщика до уровня не более 50%. Для других видов критически важных минералов страны «семерки» планируют определить конкретные целевые показатели до конца текущего года.