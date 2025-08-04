WJS: Китай ограничил поставки критических минералов западным военным фирмам

Ситуация с ценами также резко ухудшилась. По словам отраслевых трейдеров, некоторые материалы, необходимые оборонной промышленности, теперь стоят в пять и более раз дороже, чем до введения ограничений. Одна компания сообщила, что ей предложили самарий по цене, которая была в 60 раз выше стандартной.