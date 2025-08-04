WJS: Китай ограничил поставки критических минералов западным военным фирмам
Китай ограничивает поставки критически важных полезных ископаемых западным производителям оборонной продукции, пишет The Wall Street Journal (WJS). Это приводит к задержкам в производстве и вынуждает военные компании искать запасы ресурсов, необходимых для оборонной промышленности, за пределами Китая.
Как отмечает издание, на сегодняшний день Пекин поставляет около 90% редкоземельных металлов в мире и доминирует в добыче многих других важных ресурсов.
Производитель компонентов для дронов, который поставляет их вооруженным силам США, сообщил о задержках в выполнении заказов на два месяца. Это связано с поиском альтернативных поставщиков магнитов из редкоземельных металлов за пределами Китая, уточняет WJS.
Ситуация с ценами также резко ухудшилась. По словам отраслевых трейдеров, некоторые материалы, необходимые оборонной промышленности, теперь стоят в пять и более раз дороже, чем до введения ограничений. Одна компания сообщила, что ей предложили самарий по цене, которая была в 60 раз выше стандартной.
WJS указывает, что эти события наглядно демонстрируют степень зависимости США от Китая в вопросах оборонных цепочек поставок. Критически важные минералы, которые в основном добываются в КНР, применяются при производстве микроэлектроники, двигателей для беспилотников, приборов ночного видения, ракетных систем наведения и оборонных спутников.
Высокопоставленные представители США и Китая 28 и 29 июля провели третий раунд торговых переговоров в шведском Стокгольме. Переговоры увенчались продлением нынешнего 90-дневного перемирия в тарифном конфликте, развязанном весной 2025 г. президентом США Дональдом Трампом. Вашингтон оставит в силе таможенный тариф для товаров из КНР в 30%, а эта страна для американских товаров – на уровне 10%.