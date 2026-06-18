Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 137

Утром 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказали о ночной атаке беспилотников на московский регион. В Москве были повреждены нефтеперерабатывающий завод и ТЦ «Садовод». В Подмосковье – торговые точки, жилые дома и автомобили. В нескольких подмосковных населенных пунктах упали обломки, ранена женщина.