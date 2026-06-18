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Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 137

Ведомости

Силы ПВО сбили еще 52 украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Общее число уничтоженных на подлете к столице БПЛА за утро достигло 137, следует из сообщений мэра Сергей Собянин.

Глава города проинформировал о последних ликвидированных воздушных целях в 07:19 мск. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Утром 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказали о ночной атаке беспилотников на московский регион. В Москве были повреждены нефтеперерабатывающий завод и ТЦ «Садовод». В Подмосковье – торговые точки, жилые дома и автомобили. В нескольких подмосковных населенных пунктах упали обломки, ранена женщина.

Службы столичного аэропорта «Шереметьево» проводили эвакуацию пассажиров из-за угрозы атаки беспилотников. Временные ограничения на полеты действуют во всех столичных аэропортах.

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