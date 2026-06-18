Политолог Мартынов допустил появление в новой Госдуме шести или семи партий

Мартынов отметил, что несколько непарламентских партий могут преодолеть пятипроцентный барьер и получить представительство в Госдуме. По его оценке, таких участников может быть три или четыре. «Интрига в том, смогут ли они, преодолев этот пятипроцентный барьер, потеснить ЛДПР и КПРФ в борьбе за третье место», – сказал он.