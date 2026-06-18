Политолог Мартынов допустил появление в новой Госдуме шести или семи партий
Предстоящие выборы в Государственную думу могут привести к изменению привычного партийного расклада, а новый созыв парламента может включать шесть или даже семь политических партий. Такое мнение высказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Старт избирательной кампании – 2026: пять главных вызовов для российской политической системы».
По словам эксперта, одной из интриг кампании станет борьба между парламентскими партиями и политическими силами, которые имеют право участвовать в выборах без сбора подписей.
Мартынов отметил, что несколько непарламентских партий могут преодолеть пятипроцентный барьер и получить представительство в Госдуме. По его оценке, таких участников может быть три или четыре. «Интрига в том, смогут ли они, преодолев этот пятипроцентный барьер, потеснить ЛДПР и КПРФ в борьбе за третье место», – сказал он.
17 июня глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что право участвовать в выборах всех уровней в Единый день голосования получили 17 из 20 российских партий. «К текущему электоральному сезону сейчас выжили 25 партий, которые официально зарегистрированы... Из них 17 ныне имеют право на сегодняшний день участвовать в выборах», – сказала Памфилова.
Единый день голосования пройдет с 20 по 23 сентября. Гражданам России предстоит выбрать 450 депутатов Госдумы – 225 по одномандатным избирательным округам и 225 по федеральным спискам партий. Впервые в выборах депутатов ГД будут участвовать жители новых регионов России.