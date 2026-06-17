ЦИК: 17 из 20 партий России смогут участвовать в выборах
Право участвовать в выборах всех уровне в Единый день голосования получили 17 из 20 российских партий. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает «РИА Новости».
«К текущему электоральному сезону сейчас выжили 25 партий, которые официально зарегистрированы... Из них 17 ныне имеют право на сегодняшний день участвовать в выборах», – сказала Памфилова.
Единый день голосования пройдет с 20 по 23 сентября. Гражданам России предстоит выбрать 450 депутатов Госдумы – 225 по одномандатным избирательным округам и 225 по федеральным спискам партий. Впервые в выборах депутатов ГД будут участвовать жители новых регионов России.
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