КПРФ и «Справедливая Россия» хотят участвовать во всех губернаторских кампаниях

КПРФ и «Справедливая Россия» хотят участвовать во всех губернаторских кампанияхЛДПР пропустит выборы главы Чечни
КПРФ и «Справедливая Россия» (СР) планируют выдвинуть кандидатов в губернаторы во всех регионах, где в 2026 г. пройдут прямые выборы высших должностных лиц, рассказали «Ведомостям» представители этих парламентских партий. На данный момент прямые выборы запланированы в семи субъектах: Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях, Мордовии, Туве и Чечне.
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал «Ведомостям», что коммунисты готовы к участию как в плановых выборах глав субъектов, так и там, где, «возможно, досрочные выборы состоятся». На данный момент все кампании плановые, в том числе в Тверской области, которую возглавляет врио губернатора Виталий Королев (второй срок его предшественника Игоря Рудени, назначенного полпредом президента в СЗФО 29 сентября 2025 г., должен был завершиться в сентябре 2026 г.).
СР планирует выдвинуть своих кандидатов на всех выборах глав регионов, запланированных на единый день голосования (ЕДГ) 2026 г., сообщил «Ведомостям» представитель партии. «Что касается шансов на победу в том или ином регионе, то мы будем делать все для того, чтобы получить максимальную поддержку избирателей», – уточнил он.
ЛДПР пропустит выборы главы Чечни, сообщила «Ведомостям» представитель партии Элеонора Кавшар. Отбор кандидатов в главы остальных шести регионов практически завершен, уточнила она. «Полная информация о всех кандидатах от ЛДПР, которые примут участие в выборах высших должностных лиц в рамках ЕДГ-2026, будет представлена после съезда партии», – добавила Кавшар.
«Ведомости» направили запрос в партию «Новые люди».
Участие в губернаторских выборах для них возможно там, где кандидат не будет выглядеть техническим, а сможет встроиться в федеральный образ партии: современность, предпринимательство, городская среда, цифровая свобода, меньше запретов, больше возможностей, говорит близкий к партии политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Но выдвигаться везде ради галочки им невыгодно», – сказал он «Ведомостям».
Выборы губернаторов стали референдумными и никто из парламентских партий, кроме «Единой России», не ставит задачу победить кандидата, предложенного президентом, говорит политолог Константин Калачев. «Для альтернативных партий эти выборы – возможность побороться за 2-е место, тем самым актуализируя не только себя, но и тему своего места в партийной системе. Либо возможность оказать услугу губернатору технической конкуренцией в расчете на взаимность. Лишний раз напомнить о себе участием либо отказом от участия – значит поднять цитируемость, вписаться в повестку», – сказал он «Ведомостям».
Пока нет признаков того, что оппозиционные партии рассчитывают на успех, согласен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Иногда участие в выборах технических кандидатов – услуга действующей власти, иногда – способ напомнить о себе. На этот раз речь скорее будет идти о попытке ассистировать думским выборам – если, конечно, губернаторские кампании будут сколь-либо заметны», – отметил эксперт.
По мнению Гращенкова, для всей оппозиции губернаторские выборы 2026 г. – это не столько шанс взять власть в регионах, сколько шанс показать, что она не растворилась на фоне большой думской кампании.
Сюрпризы в виде победы на выборах губернаторов кандидатов от оппозиционных сил в этом году крайне маловероятны, считает руководитель проектов КГ «Полилог», политконсультант Руслан Андреев. «Тем не менее вопрос участия и представленности в бюллетенях критически важен, особенно с учетом предстоящей кампании по выборам в Госдуму», – подчеркнул он. По мнению Андреева, для партий это возможность дополнительной агитации, выступлений ярких лидеров общественного мнения и спикеров, а также финансовой поддержки кампании.