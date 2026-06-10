На первых в истории праймериз КПРФ проголосовали около 2,5 млн человек

На первых в истории праймериз КПРФ проголосовали около 2,5 млн человекЗначительную поддержку получили многие избранные по округам депутаты Госдумы
В коммунистическом аналоге праймериз «Народный кандидат» приняло участие порядка 2,5 млн избирателей, из них около 100 000 голосов граждане отдали онлайн, а более 2 млн – на бумажных носителях. Об этом рассказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
На праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты различных уровней, включая Государственную думу, проголосовали 10 051 315 человек, сообщал «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. Это 9,03% от общего количества избирателей. У КПРФ примерно 2,25%.
В 2021 г. на выборах в Госдуму ЕР получила 28 064 200 голосов (49,82%), КПРФ – 10 660 669 (18,93%).
Максимальное количество голосов за кандидатов-лидеров достигло 40 000–50 000, добавил он. После подсчета «бумажных» результатов первая десятка партийных лидеров осталась примерно той же, что и по итогам промежуточного онлайн-голосования, отметил Афонин.
27 мая «Ведомости» писали, что на платформе «Народный кандидат» лидируют:
депутат Госдумы Михаил Матвеев (прошел в нижнюю палату в 2021 г. по одномандатному Промышленному округу Самарской области, сейчас баллотируется по нему же),
экс-прокурор генпрокуратуры ЛНР и участник спецоперации Виталий Нарижный (выдвигается по Алчевскому округу),
первый секретарь Чувашского рескома Александр Андреев (Канашский округ),
депутат Госдумы Олег Михайлов (в 2021 г. баллотировался по Сыктывкарскому округу в Коми, выдвигается от него же),
секретарь Ямало-Ненецкого окружкома партии Александр Ламдо (Ямало-Ненецкий округ),
депутат Госдумы Сергей Обухов (Преображенский округ в Москве),
депутат Верховного совета Хакасии Олег Иванов,
руководитель фракции КПРФ в Верховном совете Хакасии Валерий Старостин (оба хакасских коммуниста идут по Хакасскому округу),
депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов (Юго-Западный округ).
С учетом «бумажного» голосования хорошо себя проявили, по словам Афонина, Матвеев, Андреев, Иванов, Старостин, Михайлов, Обухов, Нарижный. Кроме того, активное голосование шло на Кавказе. Также Афонин сообщил, что восемь регионов предложили выдвинуть председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину, которая не принимала участия в «Народном кандидате», но рассматривается КПРФ на разные позиции.
В целом же первую двадцатку лидеров в основном представляют депутаты Госдумы, включая Олега Смолина (Москаленский округ в Омской области), Сергея Казанкова (Марийский одномандатный округ), Леонида Калашникова (Тольяттинский округ в Самарской области), Андрея Алехина (Омский одномандатный округ), Марию Прусакову (Славгородский округ в Алтайском крае).
Причем Прусакова, несмотря на давление на алтайских коммунистов, собрала много голосов офлайн, особенно активно избиратели проявили себя в последние две-три недели, указал Афонин. Депутат Госдумы Петр Аммосов, представляющий Якутию, набрал «не очень много» голосов, отметил первый зампред ЦК.
Были и другие кандидаты, «не очень активно» проявившие себя, – они будут заменены, но в целом ротация относительно первоначальных прогнозов в 15–20%, скорее всего, будет меньше, уточнил Афонин.
Кроме того, у голосующих была возможность предложить своих кандидатов вместо предложенных компартией, и не исключено, что 3–4 человека, выдвинутые таким образом, будут включены в итоговые списки, поделился собеседник. Финальное решение по депутатам-одномандатникам, учитывающее данные проекта «Народный кандидат», примет съезд КПРФ, запланированный на конец июня.