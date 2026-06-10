На первых в истории праймериз КПРФ проголосовали около 2,5 млн человек

С учетом «бумажного» голосования хорошо себя проявили, по словам Афонина, Матвеев, Андреев, Иванов, Старостин, Михайлов, Обухов, Нарижный. Кроме того, активное голосование шло на Кавказе. Также Афонин сообщил, что восемь регионов предложили выдвинуть председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину, которая не принимала участия в «Народном кандидате», но рассматривается КПРФ на разные позиции.