Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MGNT2 096,5-1,69%CNY Бирж.10,808+0,26%IMOEX2 446,3-1,56%RTSI1 059,33-1,56%RGBI118,19-0,08%RGBITR782,75-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия и страны АСЕАН подписали Казанскую декларацию по итогам саммита в Казани

Ведомости

Участники пятого саммита «Россия – АСЕАН» в Казани приняли пакет совместных документов, включая Казанскую декларацию и Комплексный план действий по дальнейшему развитию сотрудничества. Об этом сообщили в Кремле.

По итогам встречи стороны подписали Казанскую декларацию, Комплексный план действий Россия – АСЕАН, а также совместные заявления о сотрудничестве в сфере культуры и энергетики. Выступая на пленарной сессии, президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и ассоциации носят характер стратегического партнерства. По его словам, в условиях геополитической турбулентности такое взаимодействие выступает важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН. Они имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – отметил президент.

Путин и народ: когда президент лично общался с россиянами
17 июня во время проходящего в Казани саммита «Россия – АСЕАН» президент Владимир Путин осмотрел кремль столицы Татарстана, а заодно вышел к местным жителям, которые в этот момент находились на его территории. Он жал им руки и охотно позировал для фотографий, а также общался с прихожанами Благовещенского собора. Когда еще за последние годы глава государства выходил к народу, – в галерее «Ведомостей».
1  / 13

17 июня во время проходящего в Казани саммита «Россия – АСЕАН» президент Владимир Путин осмотрел кремль столицы Татарстана, а заодно вышел к местным жителям, которые в этот момент находились на его территории. Он жал им руки и охотно позировал для фотографий, а также общался с прихожанами Благовещенского собора. Когда еще за последние годы глава государства выходил к народу, – в галерее «Ведомостей». / Пресс-служба президента России

Российский лидер заявил, что за годы сотрудничества была сформирована солидная договорно-правовая база и создана разветвленная сеть совместных механизмов. По его словам, расширилось взаимодействие в сферах безопасности, торговли, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, науки, технологий и туризма.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос отметил, что отношения сторон строятся на принципах взаимного уважения, суверенного равноправия и сотрудничества. Он выделил три приоритета дальнейшей работы: безопасность, экономическое партнерство и развитие гуманитарных связей.

Читайте также:Что сказал Владимир Путин на саммите «Россия – АСЕАН»
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь