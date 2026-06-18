Россия и страны АСЕАН подписали Казанскую декларацию по итогам саммита в Казани
Участники пятого саммита «Россия – АСЕАН» в Казани приняли пакет совместных документов, включая Казанскую декларацию и Комплексный план действий по дальнейшему развитию сотрудничества. Об этом сообщили в Кремле.
По итогам встречи стороны подписали Казанскую декларацию, Комплексный план действий Россия – АСЕАН, а также совместные заявления о сотрудничестве в сфере культуры и энергетики. Выступая на пленарной сессии, президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и ассоциации носят характер стратегического партнерства. По его словам, в условиях геополитической турбулентности такое взаимодействие выступает важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН. Они имеют характер стратегического партнерства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – отметил президент.
Российский лидер заявил, что за годы сотрудничества была сформирована солидная договорно-правовая база и создана разветвленная сеть совместных механизмов. По его словам, расширилось взаимодействие в сферах безопасности, торговли, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, науки, технологий и туризма.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос отметил, что отношения сторон строятся на принципах взаимного уважения, суверенного равноправия и сотрудничества. Он выделил три приоритета дальнейшей работы: безопасность, экономическое партнерство и развитие гуманитарных связей.