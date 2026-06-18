Россия и страны АСЕАН подписали Казанскую декларацию по итогам саммита в Казани

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17 июня во время проходящего в Казани саммита «Россия – АСЕАН» президент Владимир Путин осмотрел кремль столицы Татарстана, а заодно вышел к местным жителям, которые в этот момент находились на его территории. Он жал им руки и охотно позировал для фотографий, а также общался с прихожанами Благовещенского собора. Когда еще за последние годы глава государства выходил к народу, – в галерее «Ведомостей». / Пресс-служба президента России