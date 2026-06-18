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Главная / Политика /

Захарова назвала абсурдом слова Каллас о подготовке военными Китая бойцов ВС РФ

Ведомости

Заявления ЕС о предполагаемой подготовке российских военных Китаем являются «абсурдными и лживыми». Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Во-первых, если говорить кратко и достаточно комплексно, эти заявления высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас мы считаем абсурдными и лживыми», – сказала она.

По мнению Захаровой, Каллас и ее предшественник Жозеп Боррель превращают должность высокого представителя Евросоюза по иностранным делам в «низкого» в том числе подобными заявлениями.

15 июня Каллас заявила, что ЕС проверил сообщения о том, что китайские военные обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине. В МИД КНР также отвергли это подозрение. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что утверждения об этом не имеют фактической основы и являются клеветой. 

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