Захарова назвала абсурдом слова Каллас о подготовке военными Китая бойцов ВС РФ

15 июня Каллас заявила, что ЕС проверил сообщения о том, что китайские военные обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине. В МИД КНР также отвергли это подозрение. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что утверждения об этом не имеют фактической основы и являются клеветой.