МИД КНР назвал клеветой заявление Каллас об обучении российских военных

В то же время 4 июня в ходе ПМЭФ президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия продолжает военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем. Он подчеркнул, что такое взаимодействие является традиционным и не связано с политическими событиями в мире. 19 и 20 мая Путин совершил официальный визит в Китай.

