МИД КНР назвал клеветой заявление Каллас об обучении российских военных
Утверждения о том, что китайские военные якобы помогали российским военным в ходе боевых действий на Украине, не имеют фактической основы и являются клеветой. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.
«Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», – прокомментировал дипломат заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
Накануне, 15 июня, по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, Каллас заявила, что ЕС проверил сообщения о том, что китайские военные обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине. «Мы тщательно оцениваем последствия», – сказала она.
Запад неоднократно обвинял Китай в военной поддержке России. В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи о якобы обучении российских военных в КНР, назвал их «лживой информацией».
В то же время 4 июня в ходе ПМЭФ президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия продолжает военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем. Он подчеркнул, что такое взаимодействие является традиционным и не связано с политическими событиями в мире. 19 и 20 мая Путин совершил официальный визит в Китай.