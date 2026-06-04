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Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Китаем

Ведомости

Россия продолжает военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, как и раньше, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством международных агентств в ходе ПМЭФ-2026.

Он подчеркнул, что такое взаимодействие является традиционным и не связано с политическими событиями в мире. По словам Путина, Россия и Китай – естественные союзники. Кроме того, события на Украине не влияют на отношения Москвы и Пекина.

Президент России 19 и 20 мая совершил официальный визит в Китай. По итогам переговоров Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и приняли Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В присутствии лидеров государств были подписаны еще 20 документов (еще столько же подписали на полях).

В декабре 2025 г. Китай и Россия провели 10-е совместное стратегическое воздушное патрулирование над западной частью Тихого океана и Восточно-Китайским морем. Патрулирование прошло согласно годовому плану сотрудничества.

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