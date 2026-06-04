Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Китаем

Президент России 19 и 20 мая совершил официальный визит в Китай. По итогам переговоров Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и приняли Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В присутствии лидеров государств были подписаны еще 20 документов (еще столько же подписали на полях).