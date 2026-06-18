Ушаков: Путин проинформировал коллег из АСЕАН о ситуации вокруг Украины
Президент РФ Владимир Путин подробно проинформировал коллег из АСЕАН о текущей ситуации вокруг Украины, заявил его помощник Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».
«У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя, вообще ситуации вокруг украинского конфликта <...> Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего», – сказал Ушаков.
18 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия по поручению Путина будет наносить регулярные массированные удары по объектам на территории Украины, от состояния которых зависит боеспособность вооруженных сил страны.
Ушаков сообщал, что атаки на российскую территорию со стороны Украины не приближают личную встречу президентов РФ и Украины.
17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля на трассе А240 в Брянской области. Погибла женщина-сопровождающая, ранены восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних.