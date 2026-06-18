Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,79+0,09%YAKG38,05-1,04%CARM1,006-3,36%IMOEX2 441,24-1,76%RTSI1 048,33-2,58%RGBI118,15-0,12%RGBITR782,49-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков: Путин проинформировал коллег из АСЕАН о ситуации вокруг Украины

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подробно проинформировал коллег из АСЕАН о текущей ситуации вокруг Украины, заявил его помощник Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

«У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя, вообще ситуации вокруг украинского конфликта <...> Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего», – сказал Ушаков.

18 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия по поручению Путина будет наносить регулярные массированные удары по объектам на территории Украины, от состояния которых зависит боеспособность вооруженных сил страны.

Ушаков сообщал, что атаки на российскую территорию со стороны Украины не приближают личную встречу президентов РФ и Украины. 

17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля на трассе А240 в Брянской области. Погибла женщина-сопровождающая, ранены восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её