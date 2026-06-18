Лавров рассказал о поручении Путина наносить массированные удары по ВСУ
Россия по поручению президента Владимира Путина будет наносить регулярные массированные удары по объектам на территории Украины, от состояния которых зависит боеспособность вооруженных сил страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на полях саммита Россия – АСЕАН.
По словам главы МИД РФ, подобные действия являются ответом на атаки Киева. Министр отметил, что соответствующая задача была поставлена верховным главнокомандующим, и российские вооруженные силы уже реализуют ее и продолжат выполнять в дальнейшем.
Поводом для заявления стала атака украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Гомеля на трассе А240 в Брянской области. Погибла женщина-сопровождающая, ранены восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних.
17 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона «сознательно бьет по гражданским целям и объектам, особенно по детям». В Кремле квалифицировали произошедшее как теракт. Президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять все меры для помощи пострадавшим.
Совет постоянных полномочных представителей стран СНГ проведет экстренное заседание 19 июня по инициативе белорусской стороны. В сообщении отмечается, что обсуждение будет посвящено инциденту, который в СНГ квалифицируют как нападение на мирных граждан, и пройдет в Исполнительном комитете СНГ.