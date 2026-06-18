Лавров рассказал о поручении Путина наносить массированные удары по ВСУ

Россия по поручению президента Владимира Путина будет наносить регулярные массированные удары по объектам на территории Украины, от состояния которых зависит боеспособность вооруженных сил страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на полях саммита Россия – АСЕАН.