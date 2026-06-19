Украинские власти начали частичную эвакуацию жителей Запорожья

Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 г. по результатам референдума. За присоединение к РФ проголосовали 93,11% участников. Киев итоги референдума не признает. Административный центр Запорожской области – город Запорожье – находится под контролем Украины и расположен вблизи от линии боевого соприкосновения.