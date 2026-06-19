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Украинские власти начали частичную эвакуацию жителей Запорожья

Ведомости

Украинские власти начали частичную эвакуацию жителей из подконтрольного Киеву Запорожья и населенных пунктов у линии фронта. Об этом заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев сообщил «РИА Новости».

По его словам, эвакуация подтверждена в Орехове, Никополе (Днепропетровская область), а также в Запорожье, где она пока носит выборочный характер.

Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 г. по результатам референдума. За присоединение к РФ проголосовали 93,11% участников. Киев итоги референдума не признает. Административный центр Запорожской области – город Запорожье – находится под контролем Украины и расположен вблизи от линии боевого соприкосновения. 

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