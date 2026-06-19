Собянин сообщил об уничтожении еще 10 летевших на Москву беспилотников

В ночь с 17 на 18 июня Москва и Подмосковье подверглись одной из самых масштабных атак с начала налетов дронов ВСУ. По словам Собянина, на подлете к столице были сбиты 194 беспилотника. Среди целей был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя крупную украинскую атаку на столичный регион 18 июня, отметил высокие показатели работы систем ПВО, «несмотря ни на что». По его словам, российские военные принимают меры из-за атак на регионы и Москву.