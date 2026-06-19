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Собянин сообщил об уничтожении еще 10 летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Дежурные средства ПВО сбили еще 10 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города опубликовал информацию о сбитых БПЛА в 13:37 мск. Общее число сбитых на подлете к столице БПЛА днем 19 июня достигло 35. Об уничтожении первых трех беспилотников Собянин сообщил в 12:06 мск в мессенджере Max. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

В ночь с 17 на 18 июня Москва и Подмосковье подверглись одной из самых масштабных атак с начала налетов дронов ВСУ. По словам Собянина, на подлете к столице были сбиты 194 беспилотника. Среди целей был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя крупную украинскую атаку на столичный регион 18 июня, отметил высокие показатели работы систем ПВО, «несмотря ни на что». По его словам, российские военные принимают меры из-за атак на регионы и Москву.

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